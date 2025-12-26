В Европарламенте сделали заявление об отправке войск на Украину

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал отправить на Украину военных из стран Евросоюза, сообщает немецкая газета Die Zeit.

"Я желаю, чтобы солдаты с европейским флагом на форме вместе с нашими украинскими друзьями обеспечили мир", — сказал он.