В Европарламенте сделали заявление об отправке войск на Украину
07:27 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/evropa-2064763948.html
В Европарламенте сделали заявление об отправке войск на Украину
В Европарламенте сделали заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 26.12.2025
В Европарламенте сделали заявление об отправке войск на Украину
Глава партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал отправить на Украину военных из стран Евросоюза, сообщает... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T07:27:00+03:00
2025-12-26T07:27:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
манфред вебер
дональд трамп
кир стармер
европарламент



украина
россия
великобритания
В Европарламенте сделали заявление об отправке войск на Украину

Глава ЕНП Вебер призвал отправить солдат ЕС на Украину под флагом Европы

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал отправить на Украину военных из стран Евросоюза, сообщает немецкая газета Die Zeit.
"Я желаю, чтобы солдаты с европейским флагом на форме вместе с нашими украинскими друзьями обеспечили мир", — сказал он.
Кадр трансляции видеоконференции коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Коалиции желающих" безразлично реальное положение дел, считает эксперт
05:01
По его мнению, ЕС не может всерьез ожидать, что президент США Дональд Трамп обеспечит мирное урегулирование исключительно с помощью американских войск.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Европарламенте заявили, что Макрон подталкивает Францию к банкротству
19 декабря, 23:25
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Депутаты ГД и Европарламента обсудили взаимоотношения ЕС и России
17 декабря, 19:27
 
