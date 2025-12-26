Рейтинг@Mail.ru
Венгрия отказывается от "подарка" Брюсселя, заявил помощник Орбана - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/es-2064988666.html
Венгрия отказывается от "подарка" Брюсселя, заявил помощник Орбана
Венгрия отказывается от "подарка" Брюсселя, заявил помощник Орбана - РИА Новости, 26.12.2025
Венгрия отказывается от "подарка" Брюсселя, заявил помощник Орбана
Венгрия отказывается от рождественского "подарка" Брюсселя в виде желания председателя Европейской народной партии Манфреда Вебера направить на Украину немецких РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T21:11:00+03:00
2025-12-26T21:11:00+03:00
в мире
россия
украина
венгрия
виктор орбан
манфред вебер
владимир путин
европейская народная партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_0:380:2903:2013_1920x0_80_0_0_f5e27e85b2524c8a1ecdeed811855383.jpg
https://ria.ru/20251223/orban-2064079617.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c28142ca2e1adb4fa4e6527b059a2354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, манфред вебер, владимир путин, европейская народная партия, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Манфред Вебер, Владимир Путин, Европейская народная партия, Евросоюз
Венгрия отказывается от "подарка" Брюсселя, заявил помощник Орбана

Орбан: Венгрии не нужен подарок в виде немецких военных на Украине

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 26 дек - РИА Новости. Венгрия отказывается от рождественского "подарка" Брюсселя в виде желания председателя Европейской народной партии Манфреда Вебера направить на Украину немецких солдат под флагом ЕС, заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
"Рождественский "подарок" от Брюсселя? Спасибо, но нет. В рождественском интервью Die Zeit Манфред Вебер заявил, что хочет видеть немецких солдат на Украине под флагом ЕС. Венгрия выступает за мир и не позволит нашей стране или нашим гражданам быть втянутыми в эту логику, движимую войной", - написал Орбан в соцсети Х.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Орбан сообщил европейским лидерам плохие новости об Украине
23 декабря, 13:40
 
В миреРоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанМанфред ВеберВладимир ПутинЕвропейская народная партияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала