15:55 26.12.2025
В Париже может пройти встреча "коалиции желающих", сообщает Bloomberg
2025-12-26T15:55:00+03:00
2025-12-26T15:55:00+03:00
в мире
украина
париж
россия
кир стармер
эммануэль макрон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
украина
париж
россия
в мире, украина, париж, россия, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, владимир зеленский
В мире, Украина, Париж, Россия, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Владимир Зеленский
В Париже может пройти встреча "коалиции желающих", сообщает Bloomberg

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новая встреча стран так называемой "коалиции желающих" по поддержке Украины, запланированная на январь 2026 года, может пройти в Париже, в ней может принять участие Владимир Зеленский, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя канцелярии французского президента.
В пятницу газета Financial Times со ссылкой на французского чиновника, близкого к Елисейскому дворцу, сообщила, что европейские лидеры планируют на январь 2026 года новый раунд переговоров "коалиции желающих" по поддержке Украины.
"Встреча стран так называемой "коалиции желающих", посвящённая гарантиям безопасности Украины, вероятно, состоится в Париже в новом году. Зеленский может принять участие в переговорах", - говорится в сообщении.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
В миреУкраинаПарижРоссияКир СтармерЭммануэль МакронСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВладимир Зеленский
 
 
