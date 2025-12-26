Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025
15:48 26.12.2025
Лидеры ЕС планируют новые переговоры по поддержке Киева в январе, пишет FT
Лидеры ЕС планируют новые переговоры по поддержке Киева в январе, пишет FT - РИА Новости, 26.12.2025
Лидеры ЕС планируют новые переговоры по поддержке Киева в январе, пишет FT
Европейские лидеры планируют на январь 2026 года новый раунд переговоров "коалиции желающих" по поддержке Украины, сообщает британская газета Financial Times со РИА Новости, 26.12.2025
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Лидеры ЕС планируют новые переговоры по поддержке Киева в январе, пишет FT

FT: переговоры "коалиции желающих" по поддержке Киева запланировали на январь

Кадр трансляции видеоконференции "коалиции желающих"
Кадр трансляции видеоконференции коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Кадр трансляции видеоконференции "коалиции желающих". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Европейские лидеры планируют на январь 2026 года новый раунд переговоров "коалиции желающих" по поддержке Украины, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на французского чиновника, близкого к Елисейскому дворцу.
"Европейские лидеры планировали провести новый раунд переговоров с "коалицией желающих" ... в январе", - сообщает издание.
16.12.2025
Песков шуткой ответил на вопрос о планах "коалиции желающих"
16 декабря, 21:00
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
25.12.2025
"Будет хуже": в США набросились на Зеленского после его слов о Европе
25 декабря, 05:26
 
