Лидеры ЕС планируют новые переговоры по поддержке Киева в январе, пишет FT

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Европейские лидеры планируют на январь 2026 года новый раунд переговоров "коалиции желающих" по поддержке Украины, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на французского чиновника, близкого к Елисейскому дворцу.
"Европейские лидеры планировали провести новый раунд переговоров с "коалицией желающих" ... в январе", - сообщает издание.
16 декабря, 21:00
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.