В Госдуме назвали триггером эскалации идею отправки войск ЕС на Украину
В Госдуме назвали триггером эскалации идею отправки войск ЕС на Украину
Идея отправки войск стран Евросоюза на Украину является провокационной и может стать триггером для развязывания нового витка военной эскалации, заявил РИА... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:05:00+03:00
украина
украина, михаил шеремет, манфред вебер, госдума рф, евросоюз, европейская народная партия
В Госдуме назвали триггером эскалации идею отправки войск ЕС на Украину
