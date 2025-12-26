Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали триггером эскалации идею отправки войск ЕС на Украину - РИА Новости, 26.12.2025
15:05 26.12.2025
В Госдуме назвали триггером эскалации идею отправки войск ЕС на Украину
В Госдуме назвали триггером эскалации идею отправки войск ЕС на Украину
Идея отправки войск стран Евросоюза на Украину является провокационной и может стать триггером для развязывания нового витка военной эскалации, заявил РИА... РИА Новости, 26.12.2025
украина, михаил шеремет, манфред вебер, госдума рф, евросоюз, европейская народная партия
Украина, Михаил Шеремет, Манфред Вебер, Госдума РФ, Евросоюз, Европейская народная партия
В Госдуме назвали триггером эскалации идею отправки войск ЕС на Украину

РИА Новости: Шеремет считает идею ввода войск ЕС на Украину провокационной

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Идея отправки войск стран Евросоюза на Украину является провокационной и может стать триггером для развязывания нового витка военной эскалации, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Глава партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал отправить на Украину военных из стран Евросоюза, сообщила немецкая газета Die Zeit.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Европарламенте сделали заявление об отправке войск на Украину
Вчера, 07:27
"Такие целенаправленные провокационные заявления могут стать триггером для развязывания нового витка военной эскалации, способной спровоцировать военное противостояние уже с участием Европы", - сказал Шеремет.
По его словам, отправка войск на Украину делает Евросоюз фактически третьей стороной военного конфликта.
"Все это неминуемо приведет Евросоюз к давно наметившемуся развалу на отдельные составные части и полному забвению", - сказал депутат.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Журналиста поразил новый выпад Стубба в адрес России
23 декабря, 08:00
 
УкраинаМихаил ШереметМанфред ВеберГосдума РФЕвросоюзЕвропейская народная партия
 
 
