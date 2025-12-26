В РАН оценили перспективы ЕС по ведению самостоятельных военных операций

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Евросоюз может сформировать достаточный военный потенциал для ведения крупномасштабных операций на восточном фланге НАТО без серьезной поддержки США к 2030 году, следует из статьи "Милитаризация европейского Запада и Арктики: изменение стратегического баланса и угрозы интересам РФ" в журнале Института Европы РАН, с которой ознакомилось РИА Новости.
Как указывается в статье, европейские страны продолжают увеличивать военные расходы и укреплять свой военно-промышленный комплекс, активно вкладываясь в милитаризацию, что говорит об откровенном желании Европы показать свою мощь России и постепенно отойти от сильной зависимости от США в оборонной сфере. Как отмечает автор статьи, европейцы хотят получить производственную и технологическую базу для самостоятельного ведения крупных операций с ограниченной зависимостью от Вашингтона.
"В то же время ожидается сохранение технологического лидерства США в критических областях военных технологий. Европейский Запад останется конкурентоспособным на мировом рынке вооружений преимущественно в нишевых сегментах, продолжая импортировать 40-50% сложных систем вооружения. К 2030 году здесь сформируется достаточный военный потенциал для ведения крупномасштабных операций на восточном фланге НАТО без существенной поддержки со стороны США", - говорится в статье.
"Для России сложившаяся ситуация создает комплекс стратегических вызовов, требующих адекватного ответа. Наращивание европейского военного потенциала у западных границ страны и формирование "арктического кольца НАТО" вокруг российских северных территорий ограничивают возможности для нормализации отношений с ЕС и НАТО в среднесрочной перспективе и требуют опережающего развития собственных оборонных возможностей", - подчеркнул исследователь.