В РАН оценили перспективы ЕС по ведению самостоятельных военных операций

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Евросоюз может сформировать достаточный военный потенциал для ведения крупномасштабных операций на восточном фланге НАТО без серьезной поддержки США к 2030 году, следует из статьи "Милитаризация европейского Запада и Арктики: изменение стратегического баланса и угрозы интересам РФ" в журнале Института Европы РАН, с которой ознакомилось РИА Новости.