В РАН оценили перспективы ЕС по ведению самостоятельных военных операций - РИА Новости, 26.12.2025
02:37 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/es-2064753618.html
В РАН оценили перспективы ЕС по ведению самостоятельных военных операций
В РАН оценили перспективы ЕС по ведению самостоятельных военных операций - РИА Новости, 26.12.2025
В РАН оценили перспективы ЕС по ведению самостоятельных военных операций
Евросоюз может сформировать достаточный военный потенциал для ведения крупномасштабных операций на восточном фланге НАТО без серьезной поддержки США к 2030... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T02:37:00+03:00
2025-12-26T02:37:00+03:00
В РАН оценили перспективы ЕС по ведению самостоятельных военных операций

РИА Новости: ЕС сможет вести самостоятельные военные операции через пять лет

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Евросоюз может сформировать достаточный военный потенциал для ведения крупномасштабных операций на восточном фланге НАТО без серьезной поддержки США к 2030 году, следует из статьи "Милитаризация европейского Запада и Арктики: изменение стратегического баланса и угрозы интересам РФ" в журнале Института Европы РАН, с которой ознакомилось РИА Новости.
Как указывается в статье, европейские страны продолжают увеличивать военные расходы и укреплять свой военно-промышленный комплекс, активно вкладываясь в милитаризацию, что говорит об откровенном желании Европы показать свою мощь России и постепенно отойти от сильной зависимости от США в оборонной сфере. Как отмечает автор статьи, европейцы хотят получить производственную и технологическую базу для самостоятельного ведения крупных операций с ограниченной зависимостью от Вашингтона.
Россия готова подтвердить отсутствие агрессивных планов против ЕС и НАТО
Россия готова подтвердить отсутствие агрессивных планов против ЕС и НАТО
Вчера, 16:39
"В то же время ожидается сохранение технологического лидерства США в критических областях военных технологий. Европейский Запад останется конкурентоспособным на мировом рынке вооружений преимущественно в нишевых сегментах, продолжая импортировать 40-50% сложных систем вооружения. К 2030 году здесь сформируется достаточный военный потенциал для ведения крупномасштабных операций на восточном фланге НАТО без существенной поддержки со стороны США", - говорится в статье.
По мнению ее автора, конкуренция между Россией и Западом усилится в Арктике, что потребует от Москвы активизации развития Северного морского пути, Трансарктического транспортного коридора, разработки полезных ископаемых на арктическом шельфе и укрепления сотрудничества с незападными партнерами.
"Для России сложившаяся ситуация создает комплекс стратегических вызовов, требующих адекватного ответа. Наращивание европейского военного потенциала у западных границ страны и формирование "арктического кольца НАТО" вокруг российских северных территорий ограничивают возможности для нормализации отношений с ЕС и НАТО в среднесрочной перспективе и требуют опережающего развития собственных оборонных возможностей", - подчеркнул исследователь.
ЕС делает ставку на продолжение боевых действий на Украине, заявили в МИД
ЕС делает ставку на продолжение боевых действий на Украине, заявили в МИД
Вчера, 15:05
 
