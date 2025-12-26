https://ria.ru/20251226/eks-posol-2064869971.html
Самолет в Анкаре мог упасть из-за диверсии, считает экс-посол Ливии
Самолет в Анкаре мог упасть из-за диверсии, считает экс-посол Ливии - РИА Новости, 26.12.2025
Самолет в Анкаре мог упасть из-за диверсии, считает экс-посол Ливии
Бывший посол Ливии Мухаммед Салим Амиш не исключил диверсию как причину крушения самолета начальника Генштаба ВС Ливии в Анкаре, однако призвал дождаться...
АНКАРА, 26 дек— РИА Новости.
Бывший посол Ливии Мухаммед Салим Амиш не исключил диверсию как причину крушения самолета начальника Генштаба ВС Ливии в Анкаре, однако призвал дождаться окончательных выводов расследования, передает турецкая проправительственная газета Turkiye
.
Начальник генштаба армии Ливии
Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в авиакатастрофе вскоре после вылета из Анкары
. Генпрокуратура
Анкары ведет расследование.
По словам ливийского дипломата, прежде всего следует проверить техническое состояние самолёта, которому, как он утверждает, 38 лет, а также выяснить, кому принадлежит арендованный борт и по каким маршрутам он ранее летал.
Амиш отметил, что Ливия фактически разделена: в стране действуют две администрации и две армии, между которыми идёт острая борьба за власть. Он добавил, что Турция
предпринимает серьёзные шаги для восстановления единства и унитарного устройства Ливии, а находившиеся на борту, по его словам, были важными фигурами в этом процессе.
"Случившееся могло сыграть на руку противникам Анкары, позволив им укрепить позиции в армии и ослабить влияние Турции. Точной информации нет, но, нельзя исключать "внешнее воздействие" на самолёт", - приводит его слова турецкая проправительственная газета Turkiye.
Расшифровка и анализ черного ящика и самописца разбившегося в провинции Анкары самолета с ливийской делегацией проведут в третьей стране, сообщал в среду министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.