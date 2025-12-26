Самолет в Анкаре мог упасть из-за диверсии, считает экс-посол Ливии

АНКАРА, 26 дек— РИА Новости. Бывший посол Ливии Мухаммед Салим Амиш не исключил диверсию как причину крушения самолета начальника Генштаба ВС Ливии в Анкаре, однако призвал дождаться окончательных выводов расследования, передает турецкая проправительственная газета Бывший посол Ливии Мухаммед Салим Амиш не исключил диверсию как причину крушения самолета начальника Генштаба ВС Ливии в Анкаре, однако призвал дождаться окончательных выводов расследования, передает турецкая проправительственная газета Turkiye

Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в авиакатастрофе вскоре после вылета из Анкары Генпрокуратура Анкары ведет расследование.

По словам ливийского дипломата, прежде всего следует проверить техническое состояние самолёта, которому, как он утверждает, 38 лет, а также выяснить, кому принадлежит арендованный борт и по каким маршрутам он ранее летал.

Амиш отметил, что Ливия фактически разделена: в стране действуют две администрации и две армии, между которыми идёт острая борьба за власть. Он добавил, что Турция предпринимает серьёзные шаги для восстановления единства и унитарного устройства Ливии, а находившиеся на борту, по его словам, были важными фигурами в этом процессе.

"Случившееся могло сыграть на руку противникам Анкары, позволив им укрепить позиции в армии и ослабить влияние Турции. Точной информации нет, но, нельзя исключать "внешнее воздействие" на самолёт", - приводит его слова турецкая проправительственная газета Turkiye.