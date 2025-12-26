Рейтинг@Mail.ru
Минфин рассказал о повышении финансовой грамотности среди россиян
26.12.2025
Минфин рассказал о повышении финансовой грамотности среди россиян
Минфин рассказал о повышении финансовой грамотности среди россиян - РИА Новости, 26.12.2025
Минфин рассказал о повышении финансовой грамотности среди россиян
Россияне в 2025 году стали более информированными в вопросах финансовой грамотности, охват граждан мероприятиями финансового просвещения удалось существенно... РИА Новости, 26.12.2025
россия, антон силуанов, эльвира набиуллина, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минфин рассказал о повышении финансовой грамотности среди россиян

Минфин: россияне стали более информированными в вопросах финансовой грамотности

Банкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россияне в 2025 году стали более информированными в вопросах финансовой грамотности, охват граждан мероприятиями финансового просвещения удалось существенно расширить за счет различных форматов, также была проведена работа в части развития законодательства, сообщает Минфин России.
В министерстве состоялось шестое заседание межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Участники обсуждения подвели итоги работы за 2025 год и обсудили приоритеты на ближайшую перспективу, говорится в материалах министерства на сайте.
"Удалось существенно расширить охват граждан мероприятиями финансового просвещения за счет разнообразных форматов - от олимпиад и конкурсов до открытых уроков и современного образовательного контента", - отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводятся в материалах.
В этом году работа велась по двум ключевым направлениям. В первую очередь, это системная поддержка просветительской и информационной среды, которая помогает людям получать необходимые финансовые знания, а также - совершенствование законодательства в сфере защиты граждан с учетом имеющихся вызовов, рассказал Силуанов.
Важная работа была проведена и в части развития законодательства, подчеркнул глава Минфина. "Введен "период охлаждения" и механизм "второй руки". Кроме того, установлена ответственность за дропперскую деятельность, реализована возможность самозапрета на потребительские кредиты", - отметил он.
"В 2026 году Минфин России и Банк России совместно с партнерами по продвижению финансовой грамотности сосредоточатся на дальнейшем усилении мер по противодействию финансовому мошенничеству, а также на развитии современных и востребованных форматов финансового просвещения", - отмечает Минфин.
Финансовая грамотность должна стать естественной частью повседневной жизни, отметила в свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Если мы хотим продвигать финансовые знания эффективно, важно сотрудничать с креативной индустрией. Это позволяет нам вырабатывать те форматы, которые наиболее удобны людям", - сказала Набиуллина, ее слова также приводятся в материалах.
Кроме того, в 2026 году Минфин России уделит существенное внимание интеграции вопросов налоговой грамотности в общую повестку формирования финансовой культуры. "Одним из ключевых направлений станет масштабирование онлайн-курса по финансовой грамотности для трудовых коллективов совместно с регионами. Курс будет внедряться как в коммерческих организациях, так и в бюджетных учреждениях. В 2026 году его должны успешно пройти не менее 100 тысяч сотрудников", - говорится в материалах
"Формирование финансовой культуры - общая задача, которая требует консолидации усилий государства, бизнеса и экспертного сообщества", - подчеркнул Силуанов.
Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета
24 сентября, 09:11
Минфин назвал одно из важнейших направлений бюджета
24 сентября, 09:11
 
РоссияАнтон СилуановЭльвира НабиуллинаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
