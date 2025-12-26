Минфин рассказал о повышении финансовой грамотности среди россиян

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россияне в 2025 году стали более информированными в вопросах финансовой грамотности, охват граждан мероприятиями финансового просвещения удалось существенно расширить за счет различных форматов, также была проведена работа в части развития законодательства, Россияне в 2025 году стали более информированными в вопросах финансовой грамотности, охват граждан мероприятиями финансового просвещения удалось существенно расширить за счет различных форматов, также была проведена работа в части развития законодательства, сообщает Минфин России.

В министерстве состоялось шестое заседание межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. Участники обсуждения подвели итоги работы за 2025 год и обсудили приоритеты на ближайшую перспективу, говорится в материалах министерства на сайте.

"Удалось существенно расширить охват граждан мероприятиями финансового просвещения за счет разнообразных форматов - от олимпиад и конкурсов до открытых уроков и современного образовательного контента", - отметил министр финансов РФ Антон Силуанов , его слова приводятся в материалах.

В этом году работа велась по двум ключевым направлениям. В первую очередь, это системная поддержка просветительской и информационной среды, которая помогает людям получать необходимые финансовые знания, а также - совершенствование законодательства в сфере защиты граждан с учетом имеющихся вызовов, рассказал Силуанов.

Важная работа была проведена и в части развития законодательства, подчеркнул глава Минфина . "Введен "период охлаждения" и механизм "второй руки". Кроме того, установлена ответственность за дропперскую деятельность, реализована возможность самозапрета на потребительские кредиты", - отметил он.

"В 2026 году Минфин России и Банк России совместно с партнерами по продвижению финансовой грамотности сосредоточатся на дальнейшем усилении мер по противодействию финансовому мошенничеству, а также на развитии современных и востребованных форматов финансового просвещения", - отмечает Минфин.

Финансовая грамотность должна стать естественной частью повседневной жизни, отметила в свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина . "Если мы хотим продвигать финансовые знания эффективно, важно сотрудничать с креативной индустрией. Это позволяет нам вырабатывать те форматы, которые наиболее удобны людям", - сказала Набиуллина, ее слова также приводятся в материалах.

Кроме того, в 2026 году Минфин России уделит существенное внимание интеграции вопросов налоговой грамотности в общую повестку формирования финансовой культуры. "Одним из ключевых направлений станет масштабирование онлайн-курса по финансовой грамотности для трудовых коллективов совместно с регионами. Курс будет внедряться как в коммерческих организациях, так и в бюджетных учреждениях. В 2026 году его должны успешно пройти не менее 100 тысяч сотрудников", - говорится в материалах