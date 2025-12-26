В ЕС готовят предложения по ограничению полномочий новых членов, пишут СМИ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) подготавливает предложения, направленные на ограничение полномочий новых стран-членов на случай их "отступления от демократических принципов", пишет газета Politico.

В октябре издание сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность принятия новых членов в блок без предоставления им полноценного права голоса.