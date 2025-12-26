Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025
13:11 26.12.2025
В ЕС готовят предложения по ограничению полномочий новых членов, пишут СМИ
В ЕС готовят предложения по ограничению полномочий новых членов, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2025
В ЕС готовят предложения по ограничению полномочий новых членов, пишут СМИ
Еврокомиссия (ЕК) подготавливает предложения, направленные на ограничение полномочий новых стран-членов на случай их "отступления от демократических принципов", РИА Новости, 26.12.2025
в мире, чехия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Чехия, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕС готовят предложения по ограничению полномочий новых членов, пишут СМИ

Politico: ЕК готовит предложения по ограничению полномочий новых членов ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) подготавливает предложения, направленные на ограничение полномочий новых стран-членов на случай их "отступления от демократических принципов", пишет газета Politico.
В октябре издание сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность принятия новых членов в блок без предоставления им полноценного права голоса.
"Комиссии поручили представить предложения, предназначенные для ограничения полномочий только что принятых стран-членов в случае отступления от демократических ценностей на фоне усиления популизма в странах от Чехии до Франции", - говорится в публикации.
Отмечается, что ограничение полномочий может подразумевать временное ограничение права вето новых стран-членов. По данным издания, эта мера, по замыслу Брюсселя, должна успокоить скептически относящиеся к расширению государства ЕС и предотвратить блокирование важных для блока законопроектов.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В ЕС не оценят оплату войны на Украине из своего кармана, заявил Пушков
25 декабря, 23:23
 
