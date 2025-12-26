Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: возле метро "Сходненская" планируется реализовать проект КРТ - РИА Новости, 26.12.2025
11:06 26.12.2025
Ефимов: возле метро "Сходненская" планируется реализовать проект КРТ
Ефимов: возле метро "Сходненская" планируется реализовать проект КРТ
Возле станции метро "Сходненская" в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы по проекту комплексного развития территории (КРТ) построят жилье для программы... РИА Новости, 26.12.2025
2025
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: возле метро "Сходненская" планируется реализовать проект КРТ

Ефимов: возле станции метро "Сходненская" планируется реализовать проект КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Возле станции метро "Сходненская" в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы по проекту комплексного развития территории (КРТ) построят жилье для программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В рамках проекта КРТ на Аэродромной улице (владение 12) реорганизуют два земельных участка совокупной площадью 0,88 гектара. Соответствующий проект решения опубликован на сайте мэрии Москвы.
"На одном из них построят жилые дома площадью 15,32 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации. Ориентировочная площадь квартир превысит 9 тысяч квадратных метров. Новостройки возведут в квартале старых пятиэтажек, планируемых к расселению. Второй участок отведут под благоустройство", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, это второй проектом КРТ в районе, содействующий программе реновации. Еще один реализуется в бывшей промзоне "Тушино", где планируется построить 175,5 тысячи квадратных метров жилья.
Всего в Москве разработаны концепции почти 400 проектов комплексного развития территорий, которые, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, позволят построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около миллиона новых рабочих мест.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. За восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
