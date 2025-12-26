Ефимов: возле метро "Сходненская" планируется реализовать проект КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Возле станции метро "Сходненская" в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы по проекту комплексного развития территории (КРТ) построят жилье для программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В рамках проекта КРТ на Аэродромной улице (владение 12) реорганизуют два земельных участка совокупной площадью 0,88 гектара. Соответствующий проект решения опубликован на сайте мэрии Москвы.

"На одном из них построят жилые дома площадью 15,32 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации. Ориентировочная площадь квартир превысит 9 тысяч квадратных метров. Новостройки возведут в квартале старых пятиэтажек, планируемых к расселению. Второй участок отведут под благоустройство", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как указывается в сообщении, это второй проектом КРТ в районе, содействующий программе реновации. Еще один реализуется в бывшей промзоне "Тушино", где планируется построить 175,5 тысячи квадратных метров жилья.

Всего в Москве разработаны концепции почти 400 проектов комплексного развития территорий, которые, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, позволят построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около миллиона новых рабочих мест.