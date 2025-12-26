Ефимов: утвержден проект участка Хибинского проезда в Ярославском районе

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Власти Москвы согласовали проект планировки территории для возведения отрезка Хибинского проезда в Ярославском районе города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о строительстве участка улично-дорожной сети от бокового проезда Ярославского шоссе до Хибинского переулка. Проект, кроме того, подразумевает возведение съездов до Ярославского шоссе и проектируемого проезда №1, а также появление участка внутриквартального проезда и объектов пешеходной инфраструктуры. Как уточнил замглавы города, строители, помимо основных работ, реконструируют отдельные участки улицы Красная Сосна и Хибинского проезда.
"Проект планировки территории предусматривает строительство около двух километров дорог для обеспечения транспортного обслуживания участка между Ярославским шоссе и полосой отвода Ярославского направления Московской железной дороги. Выполненные работы позволят улучшить транспортную доступность станций Ростокино МЦК и Ярославского направления МЖД", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, заметил, что строители в рамках этого проекта также проложат примерно полтора километра велосипедных дорожек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возведении нового путепровода длиной 370 метров от Анадырского до Хибинского проездов, который свяжет три района северо-востока столицы – Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский.