Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: утвержден проект участка Хибинского проезда в Ярославском районе - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/efimov-2064731435.html
Ефимов: утвержден проект участка Хибинского проезда в Ярославском районе
Ефимов: утвержден проект участка Хибинского проезда в Ярославском районе - РИА Новости, 26.12.2025
Ефимов: утвержден проект участка Хибинского проезда в Ярославском районе
Власти Москвы согласовали проект планировки территории для возведения отрезка Хибинского проезда в Ярославском районе города, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T09:12:00+03:00
2025-12-26T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: утвержден проект участка Хибинского проезда в Ярославском районе

Ефимов: согласована планировка отрезка Хибинского проезда в Ярославском районе

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Власти Москвы согласовали проект планировки территории для возведения отрезка Хибинского проезда в Ярославском районе города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о строительстве участка улично-дорожной сети от бокового проезда Ярославского шоссе до Хибинского переулка. Проект, кроме того, подразумевает возведение съездов до Ярославского шоссе и проектируемого проезда №1, а также появление участка внутриквартального проезда и объектов пешеходной инфраструктуры. Как уточнил замглавы города, строители, помимо основных работ, реконструируют отдельные участки улицы Красная Сосна и Хибинского проезда.
"Проект планировки территории предусматривает строительство около двух километров дорог для обеспечения транспортного обслуживания участка между Ярославским шоссе и полосой отвода Ярославского направления Московской железной дороги. Выполненные работы позволят улучшить транспортную доступность станций Ростокино МЦК и Ярославского направления МЖД", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, заметил, что строители в рамках этого проекта также проложат примерно полтора километра велосипедных дорожек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возведении нового путепровода длиной 370 метров от Анадырского до Хибинского проездов, который свяжет три района северо-востока столицы – Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала