Михаил Дубин: "Честный знак" подделать невозможно

Маркировка товаров охватывает все новые и новые группы, и главным эффектом ее внедрения становится обеление рынка. Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий единого оператора государственной маркировки "Честный знак" Михаил Дубин рассказал в интервью РИА Новости, сколько товаров не пробили кассы в российских магазинах, в какой категории больше всего производителей и продавцов вышло из серой зоны, и оценил экономический эффект от обеления рынка. Беседовала Маргарита Матяшева.

– Маркировка в России работает с 2019 года, как изменился рынок за шесть лет?

– Общая картина читается хорошо: нелегальный оборот сокращается там, где маркировка внедрена, – последовательно и измеримо. Есть сегменты рынка, где нелегальный оборот сократился очень заметно. Так, в парфюмерии, воде, табачной продукции снижение составило от 50% до 80%, в легкой промышленности и обуви – более 30%. И это действительно значимые показатели. Сегодня в системе "Честный знак" зарегистрированы почти 990 тысяч компаний.

Важно понимать: рынок не перестраивается одномоментно. Например, в следующем году десятилетие отметит проект по маркировке шуб – его запустила еще Федеральная налоговая служба – этот рынок обелился в десять раз. В текущем году маркировка стала обязательной для девяти новых категорий: игрушки, спортивное питание, бакалея, растворимые напитки, сладости, стройматериалы, косметика, бытовая химия, бритвы и моторные масла. Всего в системе маркировки 33 товарные группы, для них требования обязательны, и 17 отраслей находятся в добровольных бесплатных экспериментах.

Есть определенные планы по расширению на следующий год, на ближайшие 12 месяцев. Мы понимаем, что происходит такое поступательное развитие. Например, маркировка может расшириться на товарные группы из пилотных проектов – сейчас у участников рынка есть возможность протестировать все процессы, наладить работу с системой. В экспериментах сейчас мясная продукция, средства гигиены, удобрения, трубы, автозапчасти и многое другое.

– Какой эффект от обеления рынка вы видите?

– По данным Росстата заметно, что после внедрения маркировки прибыльность отраслей растет. Заметно расширились, например, рынки воды, безалкогольных напитков, масел. То, что раньше оставалось в серой зоне, сейчас, после начала маркировки, попадает уже в официальную статистику. Так, рынок воды вырос на 41%, безалкогольных напитков – на 28%, растительных масел – на 67%, а рынок икры – на 14%. По моему мнению, рынок икры увеличился даже больше – в силу сезонности сопоставимого периода чуть дольше надо ждать.

Что касается икры, с сентября 2024 по ноябрь 2025 было выявлено 367 тонн икры с признаками фальсификата. Это достаточно большой объем. Вся информация передана контрольно-надзорным органам. Наибольший объем обнаружен в Астраханской области, на Камчатке и на Сахалине – 111 тонн, 60 тонн и 55 тонн соответственно.

– Сколько денег в бюджет принесло обеление рынка?

– Экономический эффект с 2019 года до конца 2024 года превысил 1,2 триллиона рублей по всем отраслям. И растет. Также есть эффект для бизнеса благодаря тому, что освобождается рынок для легальных игроков – он оценивается почти в 700 миллиардов рублей.

– Сейчас на кассах действует разрешительный режим, который блокирует товары с проблемной маркировкой. Сколько товаров россияне не смогли купить из-за нарушений?

– Да, сегодня, когда мы приходим на кассу покупать что-то маркированное, код автоматически проверяется в системе на ряд признаков: просрочка, попытка продать дубль или отклонение от минимальной розничной цены. И за это время на кассах было заблокировано 2,8 миллиарда товаров. Больше всего блокировок пришлось на легкую промышленность, молочку, пиво, табачную продукцию и безалкогольные напитки – 706 миллионов, 595 миллионов, 588 миллионов, 460 миллионов и 206 миллионов товаров соответственно. При этом, хочу отметить и еще один эффект: с мая 2024 года количество продаж просроченной молочной продукции сократилось в 122 раза.

– А сталкивались ли вы с подделками кодов маркировки?

– Подделать настоящий цифровой код маркировки просто невозможно, он является гиперссылкой на базу данных с более расширенной информацией о товаре. Мы сталкивались с попытками сделать дубли. Но из-за того, что код защищен криптографией, саму картинку скопировать можно, а данные из базы – нет. Конечно, можно попробовать продать товар со скопированным Data Matrix, но это приведет к определенным последствиям. Во-первых, такой "дубликат" быстро выявляется: один и тот же код не может легально "жить" на двух разных товарах и проходить по цепочке – при повторном использовании система фиксирует несоответствие. Во-вторых, есть правовые риски: попытка ввести в оборот товар с дублированным кодом рассматривается как нарушение правил оборота маркированной продукции и влечет административную (а в отдельных случаях и уголовную) ответственность, включая штрафы и изъятие продукции.

– Известны ли вам случаи, когда с помощью маркировки получилось обнаружить разного рода мошеннические схемы?

– Да, мы поймали много таких схем, и я расскажу о некоторых из них. Например, с 2020 года система маркировки лекарств (федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов – ред.) позволяет пресекать вброс в аптеки тех лекарств, которые пациенты получили якобы для своего лечения в больницах и поликлиниках. Если упростить: препараты воровали в больницах и перепродавали в аптеках. И речь шла не о безобидных и недорогих препаратах, а о дорогих, которые необходимы для лечения онкологии или других тяжелых заболеваний. На "вбросах" зарабатывали десятки миллиардов рублей.

А в прошлом году маркировка позволила выявить 219 оптовых продавцов, у которых было зарегистрировано 100 миллионов литров "зависшего" медицинского спирта. Он был куплен как медицинский с пониженной ставкой акциза, а потом превратился в нелегальный алкоголь. Государство недополучило на этом более 70 миллиардов рублей.

Есть и бытовые примеры. Например, в аптеках была выявлена схема, когда покупатели приходили сдавать обратно пачку лекарств, которая была пустой. Они якобы оплачивали все наличными – однако после проверки в системе выяснялось, что такой товар в этой аптеке точно не продавался.

В общем, самые разные способы применения и случаи выявляются. Мы взаимодействуем с целым рядом и контрольных, и силовых ведомств – система интегрирована с 27 органами власти. Коллеги получают информацию, могут сравнивать ее с данными, которые есть у них, и на основании отклонений, разрывов данных принимать какие-то действия. С системой интегрированы и регионы, в следующем году подобное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти будет расширяться.

– Мы все пользуемся маркетплейсами. Как регулируется процесс маркировки товаров на этих площадках?

– Расскажу, наверное, о принципах, которые мы исповедуем. Принят закон "О платформенной экономике", в котором описаны требования по маркированным товарам. Однако требования к онлайн-продавцам сформулированы более мягко. Сейчас в законопроекте отображены общие обязанности сторон. Продавец должен предоставлять информацию о маркируемой продукции, а маркетплейс – проверять эти данные.

Сейчас прорабатывается ряд подзаконных актов, согласно которым площадки не смогут размещать карточку без регистрации продавца в системе маркировки и указания цифрового кода товара. Каждая карточка должна получить отметку о легальности – о том, что продавец проверен, а информация о товаре есть в системе маркировки, а пользователи могут ее проверить в приложении "Честный знак".

– Что для обычного пользователя значит код маркировки, какие гарантии она ему дает?

– У нас есть приложение для россиян – "Честный знак", его уже скачали 34 миллиона раз. В нем можно проверить код товара и узнать, действительно ли он был выпущен, есть ли разрешительная документация, а также изучить информацию о сроках годности, месте выпуска и многом другом.

Мы провели опрос среди пользователей. Видим, что 54% всегда обращают внимание на состав продуктов, 40% делают это периодически, и всего 5% не изучают состав. По молочке на состав обращают внимание 70%, в сыре и сливочном масле – более 60%. На что смотрят в первую очередь – на наличие заменителей молочного жира, жирность продукта. Каждый второй – на производителя и происхождение молока.

Через приложение можно подать официальную жалобу в органы контроля. Таковых уже больше 300 тысяч подано, их рассматривают.

– А на что чаще всего жалуются?

– Чаще всего жалобы приходят на несоответствующее качество, на просрочку. Следом – товары без маркировки, несоответствие информации в приложении и на упаковке и так далее.

– Что еще планируете реализовать в приложении?

– Мы решили пойти дальше, и совместно с Роспотребнадзором запустили новую функцию – "Что за продукт?". С ее помощью пользователи смогут разобраться, что входит в состав того или иного товара.

Для этого нужно будет отсканировать Data Matrix, а в приложении появится важная для потребителей информация. Основа – это методика Роспотребнадзора, которая в понятной цветовой схеме – красный, желтый, зеленый – показывает содержание сахара, соли, жиров, трансжиров. Помимо этого, в карточке отображаются и другие показатели, включая аллергены, Е-пищевые добавки, калории, белки, жиры, витамины и микроэлементы.

– Давайте поговорим про технологии маркировки. Могут ли российские разработки по части маркировки конкурировать с зарубежными аналогами?

– С точки зрения технологий мы создаем все сами – работаем под эгидой Минпромторга. Российская система маркировки, можно сказать без преувеличения, является наиболее продвинутой по сравнению с мировыми аналогами. Она охватывает всю цепочку движения товаров: от производства, от сырья до кассы, до вывода из оборота.

Есть ли в других странах есть ли система прослеживания? Да, есть. Но они обычно не доходят до кассы. Та реформа, которую провела ФНС, позволила создать уникальную платформу. В Евросоюзе, например, внедряют аналогичные Data Matrix для лекарств и табака, но информация о них не собирается на кассах.

– Сколько вы инвестировали в разработку технологий маркировки?

– С начала работы над системой и до текущего времени мы, как оператор, потратили уже больше ста миллиардов рублей. В команде работает более двух тысяч человек, а для обработки информации задействованы тысячи серверов.

– С какими странами вы сотрудничаете по части маркировки?

– Мы сотрудничаем не со странами, а с операторами. Как я говорил, оператор – это функция, это информационная система, где данные принадлежат государству. Страны, с которыми у нас технологическое взаимодействие, – это ЕАЭС, то есть Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения. Внутри союза есть взаимное признание кодов, это позволяет признавать коды маркировки других стран и не наносить несколько Data Matrix. С Узбекистаном у нас есть взаимное признание по лекарствам, сейчас ведется процесс заключения межправительственного соглашения по сокам, сахаросодержащим напиткам. От бизнеса есть запрос по пиву, но в силу того, что Узбекистан – не в ЕАЭС, решения принимаются дольше.

– Не смотрите в сторону других стран, например, Индии, государств Африки и Азии?