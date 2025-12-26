https://ria.ru/20251226/dtp-2064960869.html
В Новгородской области погибли взрослый и ребенок в результате ДТП
Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой на трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области, погибли взрослый и ребенок, ещё... РИА Новости, 26.12.2025
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой на трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области, погибли взрослый и ребенок, ещё один ребенок доставлен в больницу, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
Уточняется, что в пятницу на 409-м километре трассы М-10 "Россия" в Валдайском округе мужчина, управляя автомобилем Hyunda
i Solaris, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.
"В результате ДТП водитель и пассажир, мальчик (8-10 лет), автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пассажир, девочка (4-5 лет), автомобиля Hyundai с различными травмами доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Валдайский многопрофильный медицинский центр",- говорится в сообщении.
Уточняется, что в момент ДТП в автомобиле Hyundai находились три человека. Двое детей сидели на заднем пассажирском сиденье. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС
и следственно-оперативная группа.