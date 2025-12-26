Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области погибли взрослый и ребенок в результате ДТП
18:15 26.12.2025
В Новгородской области погибли взрослый и ребенок в результате ДТП
В Новгородской области погибли взрослый и ребенок в результате ДТП
происшествия
новгородская область
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новгородская область
происшествия, новгородская область, гибдд мвд рф, мчс россии
Происшествия, Новгородская область, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой на трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области, погибли взрослый и ребенок, ещё один ребенок доставлен в больницу, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
Уточняется, что в пятницу на 409-м километре трассы М-10 "Россия" в Валдайском округе мужчина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.
"В результате ДТП водитель и пассажир, мальчик (8-10 лет), автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пассажир, девочка (4-5 лет), автомобиля Hyundai с различными травмами доставлена бригадой скорой медицинской помощи в Валдайский многопрофильный медицинский центр",- говорится в сообщении.
Уточняется, что в момент ДТП в автомобиле Hyundai находились три человека. Двое детей сидели на заднем пассажирском сиденье. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
Борис Славин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Появились подробности о состоянии экс-помощника Горбачева после ДТП
25 декабря, 11:57
 
