В Новгородской области погибли взрослый и ребенок в результате ДТП

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой на трассе М-10 в Валдайском округе Новгородской области, погибли взрослый и ребенок, ещё один ребенок доставлен в больницу, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.