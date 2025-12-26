https://ria.ru/20251226/dtp-2064905362.html
В Омске девушку на BMW зажало между трамваями
В Омске девушку на BMW зажало между трамваями
В Омске девушку на BMW зажало между трамваями
ДТП, в результате которого BMW зажало между двумя трамваями, произошло в Омске, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 26.12.2025
омск
В Омске девушку на BMW зажало между трамваями
В Омске девушка на BMW выехала на красный свет и столкнулась с трамваями