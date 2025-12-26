Рейтинг@Mail.ru
В Омске девушку на BMW зажало между трамваями - РИА Новости, 26.12.2025
15:16 26.12.2025
В Омске девушку на BMW зажало между трамваями
В Омске девушку на BMW зажало между трамваями
ДТП, в результате которого BMW зажало между двумя трамваями, произошло в Омске, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:16:00+03:00
2025-12-26T15:16:00+03:00
В Омске девушку на BMW зажало между трамваями

В Омске девушка на BMW выехала на красный свет и столкнулась с трамваями

© Фото : Инцидент Омск/TelegramДТП в Омске, в результате которого BMW зажало между двумя трамваями
ДТП в Омске, в результате которого BMW зажало между двумя трамваями - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Инцидент Омск/Telegram
ДТП в Омске, в результате которого BMW зажало между двумя трамваями. Архивное фото
ОМСК, 26 дек - РИА Новости. ДТП, в результате которого BMW зажало между двумя трамваями, произошло в Омске, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По предварительным данным, днем в Омске 31-летний водитель BMW X1 выехала на перекресток на красный свет и столкнулась с двумя трамваями, следующими по маршруту №8 в разных направлениях. Машину буквально зажало между ними.
"Прокуратура города Омска взяла на контроль проверки по факту ДТП с участием двух трамваев. В салонах трамваев находились 19 пассажиров. В результате аварии с травмами (предварительно - ушиб ноги) госпитализирована кондуктор одного из трамваев", – сообщили в пресс-службе.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
