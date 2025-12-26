https://ria.ru/20251226/dtp-2064825130.html
В Твери восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек обратились за медицинской помощью в результате ДТП с участием автобуса в Твери, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 26.12.2025
происшествия
тверь
