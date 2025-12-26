Рейтинг@Mail.ru
В Твери восемь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 26.12.2025 (обновлено: 13:38 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/dtp-2064825130.html
В Твери восемь человек пострадали в ДТП
В Твери восемь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 26.12.2025
В Твери восемь человек пострадали в ДТП
Восемь человек обратились за медицинской помощью в результате ДТП с участием автобуса в Твери, сообщила Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:07:00+03:00
2025-12-26T13:38:00+03:00
происшествия
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064826951_0:291:958:829_1920x0_80_0_0_0f5e2162c96bce555eac14e9c435e2d3.jpg
https://ria.ru/20251226/ria-2064778567.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064826951_0:201:958:919_1920x0_80_0_0_fa22ca9d97056bd8cd674dc927b02af6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь
Происшествия, Тверь
В Твери восемь человек пострадали в ДТП

В Твери восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

© Фото : соцсетиПоследствия ДТП в поселке Элеватор Тверской области
Последствия ДТП в поселке Элеватор Тверской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия ДТП в поселке Элеватор Тверской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 26 дек - РИА Новости. Восемь человек обратились за медицинской помощью в результате ДТП с участием автобуса в Твери, сообщила Госавтоинспекция региона.
Как уточняется в Telegram-канале ведомства, ДТП произошло в поселке Элеватор в Твери.
"Транспортное средство ПАЗ под управлением 65-летнего водителя совершило наезд на стоящие "Газель" и Sitrak. В результате ДТП восемь человек обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.
ДТП на выезде из села Сухая Лубна в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В ДТП с микроавтобусом в Липецкой области погиб человек
Вчера, 09:44
 
ПроисшествияТверь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала