Росфинмониторинг назвал сумму операций дропов в 2025 году

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лица с признаками дропов в 2025 году в среднем в месяц проводили операций на 4,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.

"По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, в 2025 году среднемесячный объем операций лиц с признаками дропов составил 4,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Дропперы – это лица, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства. Росфинмониторинг выявляет целые инфраструктуры организованных участников такой теневой деятельности. Для вовлечения граждан используются социальные сети, каналы, сайты в интернете, рассказывал ранее в июле глава ведомства Юрий Чиханчин