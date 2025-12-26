https://ria.ru/20251226/dropy-2064751497.html
Росфинмониторинг назвал сумму операций дропов в 2025 году
Росфинмониторинг назвал сумму операций дропов в 2025 году - РИА Новости, 26.12.2025
Росфинмониторинг назвал сумму операций дропов в 2025 году
Лица с признаками дропов в 2025 году в среднем в месяц проводили операций на 4,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T01:47:00+03:00
2025-12-26T01:47:00+03:00
2025-12-26T01:47:00+03:00
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c54b4e029ff3c369d868f8bc2ca674d.jpg
https://ria.ru/20251219/droppery-2063089402.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9075849a5cf3f78ca96283a6d33890ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Юрий Чиханчин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг назвал сумму операций дропов в 2025 году
РИА Новости: дропы в среднем в месяц проводили операций на 4,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лица с признаками дропов в 2025 году в среднем в месяц проводили операций на 4,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
"По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, в 2025 году среднемесячный объем операций лиц с признаками дропов составил 4,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Дропперы – это лица, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства. Росфинмониторинг
выявляет целые инфраструктуры организованных участников такой теневой деятельности. Для вовлечения граждан используются социальные сети, каналы, сайты в интернете, рассказывал ранее в июле глава ведомства Юрий Чиханчин
.
В дропперство сильно вовлечена молодежь, отмечал Чиханчин. По его словам, каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет.