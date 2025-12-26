Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025
01:47 26.12.2025
Росфинмониторинг назвал сумму операций дропов в 2025 году
Росфинмониторинг назвал сумму операций дропов в 2025 году - РИА Новости, 26.12.2025
Росфинмониторинг назвал сумму операций дропов в 2025 году
Лица с признаками дропов в 2025 году в среднем в месяц проводили операций на 4,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://ria.ru/20251219/droppery-2063089402.html
юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Юрий Чиханчин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг назвал сумму операций дропов в 2025 году

РИА Новости: дропы в среднем в месяц проводили операций на 4,4 миллиарда рублей

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лица с признаками дропов в 2025 году в среднем в месяц проводили операций на 4,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге.
"По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, в 2025 году среднемесячный объем операций лиц с признаками дропов составил 4,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Дропперы – это лица, помогающие мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства. Росфинмониторинг выявляет целые инфраструктуры организованных участников такой теневой деятельности. Для вовлечения граждан используются социальные сети, каналы, сайты в интернете, рассказывал ранее в июле глава ведомства Юрий Чиханчин.
В дропперство сильно вовлечена молодежь, отмечал Чиханчин. По его словам, каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет.
"Билайн" назвал число заблокированных номеров дропперов
19 декабря, 04:45
Юрий Чиханчин
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
