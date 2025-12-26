Рейтинг@Mail.ru
В Курской области мужчина погиб при атаке дрона
13:53 26.12.2025 (обновлено: 14:00 26.12.2025)
В Курской области мужчина погиб при атаке дрона
Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя Глушковского района в Курской области, мужчина погиб, также из-за атаки ВСУ был ранен пожарный в... РИА Новости, 26.12.2025
2025
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя Глушковского района в Курской области, мужчина погиб, также из-за атаки ВСУ был ранен пожарный в Рыльском районе, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В приграничье продолжаются атаки беспилотников. В деревне Ходяковка Глушковского района враг с помощью дрона атаковал мирного жителя, который ехал на велосипеде. К глубокой скорби, 57-летний мужчина погиб. Приношу искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Хинштейн в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Крупец Рыльского района от дрона пострадал 54-летний пожарный.
"С осколочными ранениями он доставлен в Рыльскую ЦРБ. Бесчеловечные атаки укронацистов, которым нет оправдания. Враг жесток, он не оставляет попыток навредить нашим людям. Пожалуйста, берегите себя и будьте крайне внимательны!" - отметил глава региона.
