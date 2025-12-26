В Курской области мужчина погиб при атаке дрона

КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя Глушковского района в Курской области, мужчина погиб, также из-за атаки ВСУ был ранен пожарный в Рыльском районе, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"С осколочными ранениями он доставлен в Рыльскую ЦРБ. Бесчеловечные атаки укронацистов, которым нет оправдания. Враг жесток, он не оставляет попыток навредить нашим людям. Пожалуйста, берегите себя и будьте крайне внимательны!" - отметил глава региона.