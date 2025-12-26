https://ria.ru/20251226/dron-2064864852.html
В Курской области мужчина погиб при атаке дрона
В Курской области мужчина погиб при атаке дрона - РИА Новости, 26.12.2025
В Курской области мужчина погиб при атаке дрона
Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя Глушковского района в Курской области, мужчина погиб, также из-за атаки ВСУ был ранен пожарный в... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:53:00+03:00
2025-12-26T13:53:00+03:00
2025-12-26T14:00:00+03:00
происшествия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
В Курской области мужчина погиб при атаке дрона
В Курской области дрон атаковал велосипед, погиб мужчина
КУРСК, 26 дек - РИА Новости. Украинский дрон атаковал ехавшего на велосипеде мирного жителя Глушковского района в Курской области, мужчина погиб, также из-за атаки ВСУ был ранен пожарный в Рыльском районе, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«
"В приграничье продолжаются атаки беспилотников. В деревне Ходяковка Глушковского района
враг с помощью дрона атаковал мирного жителя, который ехал на велосипеде. К глубокой скорби, 57-летний мужчина погиб. Приношу искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Хинштейн
в Telegram-канале
.
Губернатор добавил, что в селе Крупец Рыльского района
от дрона пострадал 54-летний пожарный.
"С осколочными ранениями он доставлен в Рыльскую ЦРБ. Бесчеловечные атаки укронацистов, которым нет оправдания. Враг жесток, он не оставляет попыток навредить нашим людям. Пожалуйста, берегите себя и будьте крайне внимательны!" - отметил глава региона.