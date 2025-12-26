Рейтинг@Mail.ru
Публика искупала в овациях Долину после мюзикла в Театре на Таганке - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/dolina-2064999699.html
Публика искупала в овациях Долину после мюзикла в Театре на Таганке
Публика искупала в овациях Долину после мюзикла в Театре на Таганке - РИА Новости, 26.12.2025
Публика искупала в овациях Долину после мюзикла в Театре на Таганке
Зрители искупали в овациях народную артистку РФ Ларису Долину после исполнения роли Миссис Ловетт в мюзикле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" в Театре РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T23:33:00+03:00
2025-12-26T23:33:00+03:00
россия
лариса долина
алексей франдетти
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585303_373:7:2706:1319_1920x0_80_0_0_a90dee415b7aae0cbb4e4b59dabbf06c.jpg
https://ria.ru/20251226/dolina-2064981941.html
https://ria.ru/20251226/dolina-2064893167.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064585303_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2319ab0f04a6918bfbf947a4d1581eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, алексей франдетти, московский городской суд, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Алексей Франдетти, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Публика искупала в овациях Долину после мюзикла в Театре на Таганке

Зрители искупали в овациях Долину и подарили ей цветы после мюзикла

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Зрители искупали в овациях народную артистку РФ Ларису Долину после исполнения роли Миссис Ловетт в мюзикле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" в Театре на Таганке, передает корреспондент РИА Новости.
Показ спектакля прошел в пятницу.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Долина собрала аншлаг на концерте после решения суда о выселении
Вчера, 20:08
В конце спектакля артисты традиционно вышли на поклон. Зал ликовал, одаривая артистов, в том числе и Ларису Долину, бурными аплодисментами и криками "Браво!". Аплодисменты не смолкали на протяжении пяти минут. Долиной также подарили несколько букетов цветов. Артистка неоднократно говорила со сцены "Спасибо".
Премьера иммерсивного мюзикла состоялась в 2017 году. Режиссером постановки выступил Алексей Франдетти. В 2018 году спектакль получил три премии "Золотая маска" в жанре оперетта-мюзикла как лучший спектакль, а также за лучшую работу режиссера и лучшую мужскую роль.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
Верховный суд РФ 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Долина попала на обложку плейлиста в "Яндекс. Музыке"
Вчера, 14:47
 
РоссияЛариса ДолинаАлексей ФрандеттиМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала