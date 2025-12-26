Публика искупала в овациях Долину после мюзикла в Театре на Таганке

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Зрители искупали в овациях народную артистку РФ Ларису Долину после исполнения роли Миссис Ловетт в мюзикле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" в Театре на Таганке, передает корреспондент РИА Новости.
Показ спектакля прошел в пятницу.
В конце спектакля артисты традиционно вышли на поклон. Зал ликовал, одаривая артистов, в том числе и Ларису Долину, бурными аплодисментами и криками "Браво!". Аплодисменты не смолкали на протяжении пяти минут. Долиной также подарили несколько букетов цветов. Артистка неоднократно говорила со сцены "Спасибо".
Премьера иммерсивного мюзикла состоялась в 2017 году. Режиссером постановки выступил Алексей Франдетти. В 2018 году спектакль получил три премии "Золотая маска" в жанре оперетта-мюзикла как лучший спектакль, а также за лучшую работу режиссера и лучшую мужскую роль.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
Верховный суд РФ 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.