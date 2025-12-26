Публика искупала в овациях Долину после мюзикла в Театре на Таганке

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Зрители искупали в овациях народную артистку РФ Ларису Долину после исполнения роли Миссис Ловетт в мюзикле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" в Театре на Таганке, передает корреспондент РИА Новости.