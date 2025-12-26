В Театре на Таганке тепло встретили Долину

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Зрители Театра на Таганке тепло встретили народную артистку РФ Ларису Долину и активно взаимодействуют с артисткой во время мюзикла, передает корреспондент РИА Новости.
Долина играет Миссис Ловетт в постановке "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" в Театре на Таганке в пятницу.
Зрители вовлечены в театральное действо, следят за происходящим на сцене, дают энергичный отклик артистам и смеются над их шутками. Сцены с участием Долиной вызывают наибольший интерес публики. Во время спектакля артистку активно снимают на видео. Первый акт мюзикла завершился под бурные овации и крики "Браво!". В антракте зрители обсуждают не только творческое перевоплощение Долиной, но и ее ситуацию с квартирой.
Премьера иммерсивного мюзикла состоялась в 2017 году. Режиссером постановки выступил Алексей Франдетти. В 2018 году спектакль получил три премии "Золотая маска" в жанре оперетта-мюзикла как лучший спектакль, а также за лучшую работу режиссера и лучшую мужскую роль.
Мосгорсуд в четверг вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступает в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.