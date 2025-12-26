Рейтинг@Mail.ru
В Театре на Таганке тепло встретили Долину - РИА Новости, 26.12.2025
20:45 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/dolina-2064985733.html
В Театре на Таганке тепло встретили Долину
В Театре на Таганке тепло встретили Долину - РИА Новости, 26.12.2025
В Театре на Таганке тепло встретили Долину
Зрители Театра на Таганке тепло встретили народную артистку РФ Ларису Долину и активно взаимодействуют с артисткой во время мюзикла, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T20:45:00+03:00
2025-12-26T20:45:00+03:00
россия
лариса долина
алексей франдетти
московский городской суд
театр на таганке
дело о квартире долиной
россия, лариса долина, алексей франдетти, московский городской суд, театр на таганке, дело о квартире долиной
Россия, Лариса Долина, Алексей Франдетти, Московский городской суд, Театр на Таганке, Дело о квартире Долиной
В Театре на Таганке тепло встретили Долину

РИА Новости: зрители Театра на Таганке активно взаимодействуют с Долиной

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Зрители Театра на Таганке тепло встретили народную артистку РФ Ларису Долину и активно взаимодействуют с артисткой во время мюзикла, передает корреспондент РИА Новости.
Долина играет Миссис Ловетт в постановке "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" в Театре на Таганке в пятницу.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Долина собрала аншлаг на концерте после решения суда о выселении
Вчера, 20:08
Зрители вовлечены в театральное действо, следят за происходящим на сцене, дают энергичный отклик артистам и смеются над их шутками. Сцены с участием Долиной вызывают наибольший интерес публики. Во время спектакля артистку активно снимают на видео. Первый акт мюзикла завершился под бурные овации и крики "Браво!". В антракте зрители обсуждают не только творческое перевоплощение Долиной, но и ее ситуацию с квартирой.
Премьера иммерсивного мюзикла состоялась в 2017 году. Режиссером постановки выступил Алексей Франдетти. В 2018 году спектакль получил три премии "Золотая маска" в жанре оперетта-мюзикла как лучший спектакль, а также за лучшую работу режиссера и лучшую мужскую роль.
Мосгорсуд в четверг вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступает в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Певица Лариса Долина выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Как Лариса Долина отреагировала на решение суда о принудительном выселении
Вчера, 12:11
 
РоссияЛариса ДолинаАлексей ФрандеттиМосковский городской судТеатр на ТаганкеДело о квартире Долиной
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
