Долина собрала аншлаг на концерте после решения суда о выселении

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина собрала практически полный зал на спектакле в Театре на Таганке в пятницу после решения суда о выселении из квартиры в Хамовниках в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в пятницу в Театре на Таганке показывают иммерсивный мюзикл "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", где Долина играет Миссис Ловетт. Зал заполнен почти полностью, свободными остались пара мест. Зрители с большим интересом смотрят мюзикл, с удовольствием взаимодействуют со всеми артистами, включая Долину, смеются и аплодируют.
Премьера иммерсивного мюзикла состоялась в 2017 году. Режиссером постановки выступил Алексей Франдетти. В 2018 году спектакль получил три премии "Золотая маска" в жанре оперетта-мюзикла как лучший спектакль, а также за лучшую работу режиссера и лучшую мужскую роль.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.