Долина собрала аншлаг на концерте после решения суда о выселении

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина собрала практически полный зал на спектакле в Театре на Таганке в пятницу после решения суда о выселении из квартиры в Хамовниках в Москве, передает корреспондент РИА Новости.