20:08 26.12.2025 (обновлено: 20:09 26.12.2025)
Долина собрала аншлаг на концерте после решения суда о выселении
Народная артистка РФ Лариса Долина собрала практически полный зал на спектакле в Театре на Таганке в пятницу после решения суда о выселении из квартиры в... РИА Новости, 26.12.2025
россия, лариса долина, алексей франдетти, московский городской суд, дело о квартире долиной, театр на таганке
Россия, Лариса Долина, Алексей Франдетти, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Театр на Таганке
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина собрала практически полный зал на спектакле в Театре на Таганке в пятницу после решения суда о выселении из квартиры в Хамовниках в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Мосгорсуд в четверг вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступило в силу незамедлительно.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Вечером в пятницу в Театре на Таганке показывают иммерсивный мюзикл "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", где Долина играет Миссис Ловетт. Зал заполнен почти полностью, свободными остались пара мест. Зрители с большим интересом смотрят мюзикл, с удовольствием взаимодействуют со всеми артистами, включая Долину, смеются и аплодируют.
Премьера иммерсивного мюзикла состоялась в 2017 году. Режиссером постановки выступил Алексей Франдетти. В 2018 году спектакль получил три премии "Золотая маска" в жанре оперетта-мюзикла как лучший спектакль, а также за лучшую работу режиссера и лучшую мужскую роль.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
