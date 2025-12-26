Машина Долиной покинула территорию дома в Хамовниках спустя 15 минут

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Машина народной артистки РФ Ларисы Долиной покинула территорию дома в Хамовниках в Москве спустя 15 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль подъехал в 16.40 мск и остановился напротив подъезда. Из машины никто не выходил, автомобиль стоял заведенным. В 16.52 мск машина заехала на подземный паркинг, через три минуты выехала снова и покинула территорию дома. Находилась ли певица в машине - неизвестно.
Вечером в пятницу Долина выйдет на сцену Театра на Таганке в роли Миссис Ловетт в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Как выяснил корреспондент РИА Новости, артистка соберет аншлаг на спектакле, практически все билеты проданы.
Мосгорсуд в четверг вынес решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, которые оставляли недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.