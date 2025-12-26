Машина Долиной покинула территорию дома в Хамовниках спустя 15 минут

Автомобиль подъехал в 16.40 мск и остановился напротив подъезда. Из машины никто не выходил, автомобиль стоял заведенным. В 16.52 мск машина заехала на подземный паркинг, через три минуты выехала снова и покинула территорию дома. Находилась ли певица в машине - неизвестно.