СМИ рассказали, что Долина устроила в квартире в Хамовниках
Певица Лариса Долина начала вывозить вещи из проданной квартиры в Хамовниках, сообщает Life.
2025-12-26T16:21:00+03:00
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Певица Лариса Долина начала вывозить вещи из проданной квартиры в Хамовниках, сообщает Life
"Огромный баул с вещами певицы, которые она долями вывозит из квартиры, заметили около часа назад в салоне ее премиум-авто Toyota Alphard", — говорится в публикации.
Новостной источник отметил, вещи вывозят на автомобиле, который несколько месяцев назад попал в аварию в Москве и нуждался в ремонте на сумму около одного миллиона рублей.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы за суды о признании законной сделки с квартирой в Хамовниках.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.