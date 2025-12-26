СМИ рассказали, что Долина устроила в квартире в Хамовниках

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина начала вывозить вещи из проданной квартиры в Хамовниках, сообщает Певица Лариса Долина начала вывозить вещи из проданной квартиры в Хамовниках, сообщает Life

« "Огромный баул с вещами певицы, которые она долями вывозит из квартиры, заметили около часа назад в салоне ее премиум-авто Toyota Alphard", — говорится в публикации.

Новостной источник отметил, вещи вывозят на автомобиле, который несколько месяцев назад попал в аварию в Москве и нуждался в ремонте на сумму около одного миллиона рублей.

Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы за суды о признании законной сделки с квартирой в Хамовниках.