С квартиры, которую продала Лариса Долина, еще не сняли арест

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Арест с квартиры, которую продала певица Лариса Долина, еще не снят, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Арест, который был наложен Таганским райсудом в феврале, продолжает действовать, следует из документов.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением.
Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, который признал Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.