СМИ рассказали, что случилось с Долиной на фоне скандала с квартирой

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Премиум-автомобиль Toyota Alphard, принадлежащий певице Ларисе Долиной, попал в ДТП в Москве, сообщил Life.
"Автомобиль, владельцем которого является певица, столкнулся с Volkswagen в Строгино около двух месяцев назад. В результате аварии на черной Toyota были повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал", — говорится в публикации.
По данным издания, ремонт машины 2024 года выпуска мог стоить около миллиона рублей, а значительную часть этой суммы составляют детали, которые сложно купить.
"Примечательно, что автомобиль Долина приобрела в апреле этого года за примерно 16 миллионов рублей. В это же время она активно жаловалась на то, что у нее "нет денег", — заключили авторы.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы за суды о признании законной сделки с квартирой в Хамовниках.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.