СМИ рассказали, что случилось с Долиной на фоне скандала с квартирой
09:14 26.12.2025 (обновлено: 11:28 26.12.2025)
СМИ рассказали, что случилось с Долиной на фоне скандала с квартирой
СМИ рассказали, что случилось с Долиной на фоне скандала с квартирой
Премиум-автомобиль Toyota Alphard, принадлежащий певице Ларисе Долиной, попал в ДТП в Москве, сообщил Life. РИА Новости, 26.12.2025
СМИ рассказали, что случилось с Долиной на фоне скандала с квартирой

Life: автомобиль Долиной за 16 миллионов рублей попал в ДТП в Москве

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Премиум-автомобиль Toyota Alphard, принадлежащий певице Ларисе Долиной, попал в ДТП в Москве, сообщил Life.
"Автомобиль, владельцем которого является певица, столкнулся с Volkswagen в Строгино около двух месяцев назад. В результате аварии на черной Toyota были повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал", — говорится в публикации.
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Защита курьера, забравшей деньги у Долиной, обжаловала приговор
Вчера, 08:08
По данным издания, ремонт машины 2024 года выпуска мог стоить около миллиона рублей, а значительную часть этой суммы составляют детали, которые сложно купить.
"Примечательно, что автомобиль Долина приобрела в апреле этого года за примерно 16 миллионов рублей. В это же время она активно жаловалась на то, что у нее "нет денег", — заключили авторы.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В РАН подсчитали, сколько раз упомянули словосочетание "схема Долиной"
Вчера, 03:38
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы за суды о признании законной сделки с квартирой в Хамовниках.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Автомобиль с предположительно певицей Долиной у бывшей квартиры - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Автомобиль, на котором ранее уехала Долина, приехал обратно к дому в центре
25 декабря, 21:32
 
МоскваЛариса ДолинаСтрогиноРоссияМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
