Защита курьера, забравшей деньги у Долиной, обжаловала приговор - РИА Новости, 26.12.2025
08:08 26.12.2025 (обновлено: 08:09 26.12.2025)
Защита курьера, забравшей деньги у Долиной, обжаловала приговор
Защита курьера, забравшей деньги у Долиной, обжаловала приговор - РИА Новости, 26.12.2025
Защита курьера, забравшей деньги у Долиной, обжаловала приговор
Защита курьера Анжелы Цырульниковой, которая забрала деньги у Ларисы Долиной, обжаловала назначенный ей семилетний срок по делу об афере с квартирой певицы,... РИА Новости, 26.12.2025
происшествия
дело о квартире долиной
лариса долина
москва
москва
происшествия, дело о квартире долиной, лариса долина, москва
Происшествия, Дело о квартире Долиной, Лариса Долина, Москва
Защита курьера, забравшей деньги у Долиной, обжаловала приговор

Защита курьера Цырульниковой, забравшей деньги у Долиной, обжаловала приговор

Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Защита курьера Анжелы Цырульниковой, которая забрала деньги у Ларисы Долиной, обжаловала назначенный ей семилетний срок по делу об афере с квартирой певицы, сообщили РИА Новости в Балашихинском городском суде Московской области.
"В Балашихинский городской суд Московской области поступили апелляционные жалобы на приговор… от адвоката… (защитника Цырульниковой А.Н.), от адвоката… (защитника Основа А.Д.)", - говорится в сообщении.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В РАН подсчитали, сколько раз упомянули словосочетание "схема Долиной"
03:38
Ранее адвокат фигуранта Андрея Основы обжаловал приговор. Кроме того, с наказанием не согласилась прокуратура и подала апелляционное представление.
Курьер Цырульникова приговорена к семи годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей. Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Артур Каменецкий - семь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа - четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
В прениях сторон гособвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от шести до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, прокурор просил об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Лурье собирается взыскать с Долиной расходы на суды за квартиру
03:10
Как сообщала прокуратура, подсудимые также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона - у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллионов, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникова в июле 2024 года была задержана с поличным при получении муляжа денежных средств.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Верховный суд признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартир6ы, отменив предыдущие судебные решения.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Долина соберет аншлаг на следующий день после суда с выселением
00:27
 
ПроисшествияДело о квартире ДолинойЛариса ДолинаМосква
 
 
