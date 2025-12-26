Защита курьера, забравшей деньги у Долиной, обжаловала приговор

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Защита курьера Анжелы Цырульниковой, которая забрала деньги у Ларисы Долиной, обжаловала назначенный ей семилетний срок по делу об афере с квартирой певицы, сообщили РИА Новости в Балашихинском городском суде Московской области.

"В Балашихинский городской суд Московской области поступили апелляционные жалобы на приговор… от адвоката… (защитника Цырульниковой А.Н.), от адвоката… (защитника Основа А.Д.)", - говорится в сообщении.

Ранее адвокат фигуранта Андрея Основы обжаловал приговор. Кроме того, с наказанием не согласилась прокуратура и подала апелляционное представление.

Курьер Цырульникова приговорена к семи годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей. Дмитрий Леонтьев получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Артур Каменецкий - семь лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа - четыре года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.

В прениях сторон гособвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от шести до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, прокурор просил об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.

Как сообщала прокуратура, подсудимые также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона - у жительницы Балашихи . Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллионов, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникова в июле 2024 года была задержана с поличным при получении муляжа денежных средств.