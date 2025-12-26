Зеленский потянет за собой на дно и Санду, считает Додон

Рейтинг@Mail.ru
13:06 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/dodon-2064845476.html
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике партии социалистов Игорь Додон считает, что в случае смены власти на Украине Владимир Зеленский потянет РИА Новости, 26.12.2025
молдавия, украина, гагаузия, игорь додон, владимир зеленский, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Украина, Гагаузия, Игорь Додон, Владимир Зеленский, Майя Санду, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике партии социалистов Игорь Додон считает, что в случае смены власти на Украине Владимир Зеленский потянет за собой на дно и главу молдавского государства Майю Санду.
"Надеемся на завершение войны на Украине, что положительно скажется на сферах безопасности, экономики, социальной сфере в регионе. Думаю, что вследствие этого и, возможно, смены власти в соседней стране, Зеленский потянет за собой на дно и Майю Санду. "Красные карточки" последних недель показывают, что Запад будет смотреть иначе на все беззакония, творимые нынешним режимом", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
