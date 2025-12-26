https://ria.ru/20251226/dnr-2064842010.html
ВС России продолжают уничтожать окруженную группировку ВСУ в Димитрове
ВС России продолжают уничтожать окруженную группировку ВСУ в Димитрове - РИА Новости, 26.12.2025
ВС России продолжают уничтожать окруженную группировку ВСУ в Димитрове
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожают окруженную группировку ВСУ в населенном пункте Димитров, зачищают разрозненные формирования противника в РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров
донецкая народная республика
ВС России продолжают уничтожать окруженную группировку ВСУ в Димитрове
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать окруженную группировку ВСУ в Димитрове