https://ria.ru/20251226/dnepr-2064830631.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 26.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ за неделю потеряли до 365 военных, три танка и 27 складов в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:23:00+03:00
2025-12-26T12:23:00+03:00
2025-12-26T12:30:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли до 365 военных в зоне группировки "Днепр" за неделю