Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 26.12.2025 (обновлено: 12:30 26.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ за неделю потеряли до 365 военных, три танка и 27 складов в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю

ВСУ потеряли до 365 военных в зоне группировки "Днепр" за неделю

Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 365 военных, три танка и 27 складов в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"(Группировкой войск "Днепр" - ред.) уничтожены до 365 военнослужащих ВСУ, три танка, четыре боевые бронированные машины, 73 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
