Дмитриев репостнул публикацию РИА Новости о тоннеле между РФ и США - РИА Новости, 26.12.2025
00:53 26.12.2025
Дмитриев репостнул публикацию РИА Новости о тоннеле между РФ и США
Дмитриев репостнул публикацию РИА Новости о тоннеле между РФ и США - РИА Новости, 26.12.2025
Дмитриев репостнул публикацию РИА Новости о тоннеле между РФ и США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 26.12.2025
Дмитриев репостнул публикацию из интервью РИА Новости о тоннеле между РФ и США

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев репостнул публикацию из интервью РИА Новости известного американского инвестора Джима Роджерса, в которой тот назвал замечательной идею строительства тоннеля между Россией и США.
Ранее Роджерс заявил РИА Новости, что считает замечательной идею строительства тоннеля между Россией и США, это пошло бы на пользу обеим странам и "было бы замечательно, если б можно было легко ездить между Россией и Соединенными Штатами".
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Дмитриев доложил Путину об итогах своей поездки в США, заявил Песков
24 декабря, 13:03
Репост публикации корреспондента РИА Новости с соответствующими заявлениями Роджерса появился на странице Дмитриева в соцсети Х. Спецпредставитель главы российского государства оставил репост без дополнительных комментариев.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в октябре заявил о возможности строительства тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску. Он отметил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за восемь лет, продемонстрировав передовые технологии. Президент США Дональд Трамп называл данную идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Песков: Москва сформулирует свою позицию на основе информации от Дмитриева
24 декабря, 12:55
 
ЭкономикаРоссияСШААляскаКирилл ДмитриевДжим РоджерсДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
