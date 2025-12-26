Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не планирует вводить в обращение пластиковые деньги
13:10 26.12.2025 (обновлено: 14:53 26.12.2025)
ЦБ не планирует вводить в обращение пластиковые деньги
Банк России не намерен вводить в обращение полимерные деньги - они хуже защищены, чем бумажные купюры, заявил зампред регулятора Сергей Белов. РИА Новости, 26.12.2025
экономика, россия, сергей белов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Сергей Белов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не планирует вводить в обращение пластиковые деньги

Российские рубли
Российские рубли
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Банк России не намерен вводить в обращение полимерные деньги - они хуже защищены, чем бумажные купюры, заявил зампред регулятора Сергей Белов.
"Банкноты высокого номинала у нас довольно устойчивы к различным воздействиям, поэтому необходимости в том, чтобы переходить на полимерные изделия у нас точно нет", - сказал Белов, комментируя вопрос о массовом выпуске в оборот пластиковых денег.
Он добавил, что полимерные банкноты менее защищены с точки зрения подделок, исходя из технологии производства.
В то же время Белов напомнил, что в России уже выпускались памятные банкноты из полимера - но они были приурочены к определенным событиям и производились небольшим тиражом.
Заместитель председателя Банка России Сергей Белов на презентации обновленной банкноты 1000 рублей в пресс-центре Банка России - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ЦБ презентовал обновленный дизайн тысячерублевой купюры
ЭкономикаРоссияСергей БеловЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала