ЦБ не планирует вводить в обращение пластиковые деньги
Банк России не намерен вводить в обращение полимерные деньги - они хуже защищены, чем бумажные купюры, заявил зампред регулятора Сергей Белов. РИА Новости, 26.12.2025
Банк России не намерен вводить в обращение пластиковые деньги