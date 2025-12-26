Россиянам рассказали, будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В России 30 декабря 2025 года не будет сокращенным рабочим днем, сообщила РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Сокращенного дня - как обычно бывает перед праздниками - во вторник не будет. Дело в том, что 31 декабря в России — это не праздничный день", - сказала Стенякина

Она отметила, что последняя рабочая неделя в этом году короткая: всего два дня, 29 и 30 декабря.

"Просто уже несколько лет при подготовке производственного календаря Минтруд переносит выходной с другой даты на последний день года: чтобы в каждой семье взрослые могли спокойно и без спешки подготовиться к Новому году", - пояснила парламентарий.