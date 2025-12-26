Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025
01:40 26.12.2025
Россиянам рассказали, будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем
Россиянам рассказали, будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем - РИА Новости, 26.12.2025
Россиянам рассказали, будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем
В России 30 декабря 2025 года не будет сокращенным рабочим днем, сообщила РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T01:40:00+03:00
2025-12-26T01:40:00+03:00
общество
россия
екатерина стенякина
общество, россия, екатерина стенякина
Общество, Россия, Екатерина Стенякина
Россиянам рассказали, будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем

РИА Новости: рабочий день 30 декабря не будет сокращенным

Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Pexels/LinkedIn Sales Navigator
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В России 30 декабря 2025 года не будет сокращенным рабочим днем, сообщила РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Сокращенного дня - как обычно бывает перед праздниками - во вторник не будет. Дело в том, что 31 декабря в России — это не праздничный день", - сказала Стенякина.
Она отметила, что последняя рабочая неделя в этом году короткая: всего два дня, 29 и 30 декабря.
"Просто уже несколько лет при подготовке производственного календаря Минтруд переносит выходной с другой даты на последний день года: чтобы в каждой семье взрослые могли спокойно и без спешки подготовиться к Новому году", - пояснила парламентарий.
Стенякина добавила, что поскольку официально 31 декабря - не праздник, то и сокращённый рабочий день перед ним не положен.
Котяков прокомментировал идею сократить рабочий день
12 декабря, 11:27
Общество Россия Екатерина Стенякина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
