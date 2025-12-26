https://ria.ru/20251226/den-2064751025.html
Россиянам рассказали, будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем
Россиянам рассказали, будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем
Россиянам рассказали, будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем
В России 30 декабря 2025 года не будет сокращенным рабочим днем, сообщила РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов...
россия
Россиянам рассказали, будет ли 30 декабря сокращенным рабочим днем
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В России 30 декабря 2025 года не будет сокращенным рабочим днем, сообщила РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Сокращенного дня - как обычно бывает перед праздниками - во вторник не будет. Дело в том, что 31 декабря в России
— это не праздничный день", - сказала Стенякина
.
Она отметила, что последняя рабочая неделя в этом году короткая: всего два дня, 29 и 30 декабря.
"Просто уже несколько лет при подготовке производственного календаря Минтруд переносит выходной с другой даты на последний день года: чтобы в каждой семье взрослые могли спокойно и без спешки подготовиться к Новому году", - пояснила парламентарий.
Стенякина добавила, что поскольку официально 31 декабря - не праздник, то и сокращённый рабочий день перед ним не положен.