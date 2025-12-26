Суд дал условный срок фигуранту дела экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к пяти годам лишения свободы условно Виктора Билько, фигуранта дела бывшего главы Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по спецобъектам Андрея Белкова, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с делом.

"По имеющимся данным Билько получил пять лет условно", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным Замоскворецкого суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Билько обвиняют в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ ). Его дело рассматривали с декабря прошлого года.

Как было установлено в суде, Виктор Билько занимал должность главного бухгалтера ООО" Стройхимпроект", с которым у Главного военно-строительного управления по специальным объектам был заключён гособоронзаказ на покупку томографа. В то время главой ГВСУ по спецобъектам являлся Андрей Белков.

Уголовное дело в отношении Андрея Белкова рассматривает Замоскворецкий суд Москвы . По версии следствия, он организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора "Стройхимпроект" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы.

Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой гендиректор ООО" Стройхимпроект" Елена Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Как сказано в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а "денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 47 8 рублей 3 копейки" Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению.

Защита, в свою очередь, неоднократно заявляла в суде, что Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены и был проведен в полном соответствии с действующим законодательством, а сами сделки не причинили какого-либо ущерба. Сам он вину не признает. Он находится в СИЗО. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.