Рейтинг@Mail.ru
Суд дал условный срок фигуранту дела экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 26.12.2025 (обновлено: 18:40 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/delo-2064967604.html
Суд дал условный срок фигуранту дела экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова
Суд дал условный срок фигуранту дела экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова - РИА Новости, 26.12.2025
Суд дал условный срок фигуранту дела экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова
Суд в Москве приговорил к пяти годам лишения свободы условно Виктора Билько, фигуранта дела бывшего главы Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:39:00+03:00
2025-12-26T18:40:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030475181_0:141:2701:1660_1920x0_80_0_0_7b676854125ec0fe8abe1e577ff1436f.jpg
https://ria.ru/20251221/fortifikatsii-2063603602.html
https://ria.ru/20251210/kursk-2061248919.html
https://ria.ru/20251020/delo-2049343865.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030475181_150:0:2551:1801_1920x0_80_0_0_67495bc6acdeab6b90f9c04bef9a3e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд дал условный срок фигуранту дела экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова

Фигуранту дела экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова Билько дали 5 лет условно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБывший руководитель Главного военно-строительного управления по спецобъектам Андрей Белков в Замоскворецком суде Москвы
Бывший руководитель Главного военно-строительного управления по спецобъектам Андрей Белков в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Бывший руководитель Главного военно-строительного управления по спецобъектам Андрей Белков в Замоскворецком суде Москвы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к пяти годам лишения свободы условно Виктора Билько, фигуранта дела бывшего главы Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по спецобъектам Андрея Белкова, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с делом.
"По имеющимся данным Билько получил пять лет условно", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Появились подробности дела о хищении на фортификациях в Брянской области
21 декабря, 08:27
Согласно данным Замоскворецкого суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Билько обвиняют в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Его дело рассматривали с декабря прошлого года.
Как было установлено в суде, Виктор Билько занимал должность главного бухгалтера ООО" Стройхимпроект", с которым у Главного военно-строительного управления по специальным объектам был заключён гособоронзаказ на покупку томографа. В то время главой ГВСУ по спецобъектам являлся Андрей Белков.
Уголовное дело в отношении Андрея Белкова рассматривает Замоскворецкий суд Москвы. По версии следствия, он организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора "Стройхимпроект" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы.
Световая информационная панель во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Курске рассказали, куда расходовались средства на фортификации
10 декабря, 23:39
Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой гендиректор ООО" Стройхимпроект" Елена Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Как сказано в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а "денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 47 8 рублей 3 копейки" Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению.
Защита, в свою очередь, неоднократно заявляла в суде, что Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены и был проведен в полном соответствии с действующим законодательством, а сами сделки не причинили какого-либо ущерба. Сам он вину не признает. Он находится в СИЗО. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ляхович год назад этот же суд приговорил к 4 годам условно со штрафом в 360 тысяч рублей. Ее дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку она признала вину и заключила досудебное соглашение.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
20 октября, 13:19
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала