"Роскосмос" рассказал, когда определят дату первого пуска ракеты "Союз-5"
Дата первого пуска ракеты "Союз-5" будет определена после всех автономных и комплексных испытаний, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дата первого пуска ракеты "Союз-5" будет определена после всех автономных и комплексных испытаний, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Российская госкорпорация с казахстанскими партнерами приняли решение скорректировать сроки первого пуска новой ракеты "Союз-5", который должен был состояться в конце 2025 года.
"Дата пуска будет определена по итогам завершения всех предусмотренных процедур и согласована между участниками программы", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что после прохождения автономных испытаний в монтажно-испытательном комплексе ракету перегрузят на транспортно-установочный агрегат и доставят на стартовый комплекс. Там будет проведена её вертикализация, а затем - проведены финальные испытания.
"Союз-5" - новая ракета среднего класса, она предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. Ракета изготовлена в самарском ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".
Преимуществами новой ракеты в "Роскосмосе
" называли невысокую стоимость запуска и высокую точность выведения полезной нагрузки. Стартовый комплекс позволяет вести подготовку и пуск в автоматическом режиме, чтобы минимизировать время нахождения ракеты на старте и увеличить точность соблюдения заданного времени запуска.
Ракета будет запускаться с модернизированной в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" площадки номер 45 космодрома Байконур
. Ранее оттуда запускали ракеты "Зенит".
Ранее сообщалось, что в рамках летных испытаний предполагается выполнить три пуска "Союза-5". После окончания летных испытаний планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год.