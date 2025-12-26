"Роскосмос" рассказал, когда определят дату первого пуска ракеты "Союз-5"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Дата первого пуска ракеты "Союз-5" будет определена после всех автономных и комплексных испытаний, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Российская госкорпорация с казахстанскими партнерами приняли решение скорректировать сроки первого пуска новой ракеты "Союз-5", который должен был состояться в конце 2025 года.

"Дата пуска будет определена по итогам завершения всех предусмотренных процедур и согласована между участниками программы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что после прохождения автономных испытаний в монтажно-испытательном комплексе ракету перегрузят на транспортно-установочный агрегат и доставят на стартовый комплекс. Там будет проведена её вертикализация, а затем - проведены финальные испытания.

"Союз-5" - новая ракета среднего класса, она предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты, в том числе с использованием разгонных блоков. Ракета изготовлена в самарском ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".

Преимуществами новой ракеты в " Роскосмосе " называли невысокую стоимость запуска и высокую точность выведения полезной нагрузки. Стартовый комплекс позволяет вести подготовку и пуск в автоматическом режиме, чтобы минимизировать время нахождения ракеты на старте и увеличить точность соблюдения заданного времени запуска.

Ракета будет запускаться с модернизированной в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек" площадки номер 45 космодрома Байконур . Ранее оттуда запускали ракеты "Зенит".