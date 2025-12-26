Рейтинг@Mail.ru
В правительстве обсудили ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе - РИА Новости, 26.12.2025
19:16 26.12.2025
В правительстве обсудили ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе
происшествия
керченский пролив
черное море
краснодарский край
виталий савельев
происшествия, керченский пролив, черное море, краснодарский край, виталий савельев
Происшествия, Керченский пролив, Черное море, Краснодарский край, Виталий Савельев
Танкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Танкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Чёрного моря и на суше продолжается. За прошедшую неделю новых выбросов нефтепродуктов на побережье не отмечено. Мониторинг береговой линии и акватории Чёрного моря продолжается", - говорится в сообщении.
Указывается, что сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 806 человек и 193 единицы техники. С начала работ с пляжей Краснодарского края, Крыма и Севастополя вывезено более 185 тысяч тонн загрязнённого песка, из которых 163 тысяч тонн уже утилизировано.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 2 тысяч километров береговой линии.
ПроисшествияКерченский проливЧерное мореКраснодарский крайВиталий Савельев
 
 
