https://ria.ru/20251226/chp-2064879149.html
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 26.12.2025
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:25:00+03:00
2025-12-26T14:25:00+03:00
2025-12-26T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100699/37/1006993795_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_cedf729896753a1915ad13be1c943b13.jpg
https://ria.ru/20251226/dnr-2064842010.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100699/37/1006993795_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_898ca17a97d6ca39dc0049e4d7fc9d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
На территории Краснодарского края объявили опасность атаки БПЛА