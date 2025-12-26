Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/chp-2064879149.html
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 26.12.2025
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:25:00+03:00
2025-12-26T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100699/37/1006993795_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_cedf729896753a1915ad13be1c943b13.jpg
https://ria.ru/20251226/dnr-2064842010.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100699/37/1006993795_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_898ca17a97d6ca39dc0049e4d7fc9d95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

На территории Краснодарского края объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий войск Воздушно-космической обороны на боевом дежурстве
Военнослужащий войск Воздушно-космической обороны на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий войск Воздушно-космической обороны на боевом дежурстве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 26 дек – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Краснодарском крае, сообщается в приложении МЧС России.
"Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА", - говорится в сообщении.
В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ВС России продолжают уничтожать окруженную группировку ВСУ в Димитрове
Вчера, 12:52
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала