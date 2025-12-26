В Чили начали эксперимент по применению ИИ для поиска угнанных машин

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 дек - РИА Новости. Власти Чили запустили в одном из районов столицы страны эксперимент по поиску угнанных автомобилей с помощью искусственного интеллекта, сообщило правительство страны в X.

"Искусственный интеллект, чтобы выявить украденные автомобили. В Ло-Барнечеа теперь работает (система) SITia-Patentes, чтобы усилить контроль в районе", - говорится в сообщении.

Система SITIA позволяет в режиме реального времени сопоставлять данные, полученные с уличных камер видеонаблюдения, с полицейскими базами данных транспортных средств, по которым имеются сообщения об угонах.

На улицах Ло-Барнечеа были установлены терминалы для считывания номерных знаков, оснащенные 115 камерами видеонаблюдения, подключенными к системам искусственного интеллекта.