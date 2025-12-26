Рейтинг@Mail.ru
22:50 26.12.2025 (обновлено: 22:53 26.12.2025)
В Чили начали эксперимент по применению ИИ для поиска угнанных машин
технологии, чили
Технологии, Чили
В Чили начали эксперимент по применению ИИ для поиска угнанных машин

Власти Чили запустили эксперимент по поиску угнанных машин с помощью ИИ

© РИА Новости / Мария Плотникова
Сантьяго
Сантьяго
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Сантьяго. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 дек - РИА Новости. Власти Чили запустили в одном из районов столицы страны эксперимент по поиску угнанных автомобилей с помощью искусственного интеллекта, сообщило правительство страны в X.
"Искусственный интеллект, чтобы выявить украденные автомобили. В Ло-Барнечеа теперь работает (система) SITia-Patentes, чтобы усилить контроль в районе", - говорится в сообщении.
Система SITIA позволяет в режиме реального времени сопоставлять данные, полученные с уличных камер видеонаблюдения, с полицейскими базами данных транспортных средств, по которым имеются сообщения об угонах.
На улицах Ло-Барнечеа были установлены терминалы для считывания номерных знаков, оснащенные 115 камерами видеонаблюдения, подключенными к системам искусственного интеллекта.
Власти планируют в будущем распространить действие системы на другие регионы страны.
ТехнологииЧили
 
 
