В Чили начали эксперимент по применению ИИ для поиска угнанных машин
В Чили начали эксперимент по применению ИИ для поиска угнанных машин - РИА Новости, 26.12.2025
В Чили начали эксперимент по применению ИИ для поиска угнанных машин
26.12.2025
2025-12-26T22:50:00+03:00
2025-12-26T22:50:00+03:00
2025-12-26T22:53:00+03:00
В Чили начали эксперимент по применению ИИ для поиска угнанных машин
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 дек - РИА Новости. Власти Чили запустили в одном из районов столицы страны эксперимент по поиску угнанных автомобилей с помощью искусственного интеллекта, сообщило правительство страны в X.
"Искусственный интеллект, чтобы выявить украденные автомобили. В Ло-Барнечеа теперь работает (система) SITia-Patentes, чтобы усилить контроль в районе", - говорится в сообщении.
Система SITIA позволяет в режиме реального времени сопоставлять данные, полученные с уличных камер видеонаблюдения, с полицейскими базами данных транспортных средств, по которым имеются сообщения об угонах.
На улицах Ло-Барнечеа были установлены терминалы для считывания номерных знаков, оснащенные 115 камерами видеонаблюдения, подключенными к системам искусственного интеллекта.
Власти планируют в будущем распространить действие системы на другие регионы страны.