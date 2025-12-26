Жителю Челябинска грозит пожизненный срок за донаты ВСУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Жителя Челябинска задержали за денежные переводы вооруженным силам Украины, ему грозит пожизненное заключение по делу о госизмене, Жителя Челябинска задержали за денежные переводы вооруженным силам Украины, ему грозит пожизненное заключение по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

По данным ведомства, в декабре была выявлена и пресечена противоправная деятельность 52-летнего жителя региона.

"Сотрудниками управления... установлено, что лицо, являясь крайним сторонником проукраинской идеологии, установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что южноуралец в 2024 году осуществлял переводы денежных средств вооруженным силам Украины. Следственным органом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.