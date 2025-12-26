Рейтинг@Mail.ru
Жителю Челябинска грозит пожизненный срок за донаты ВСУ - РИА Новости, 26.12.2025
10:28 26.12.2025
Жителю Челябинска грозит пожизненный срок за донаты ВСУ
Жителю Челябинска грозит пожизненный срок за донаты ВСУ - РИА Новости, 26.12.2025
Жителю Челябинска грозит пожизненный срок за донаты ВСУ
Жителя Челябинска задержали за денежные переводы вооруженным силам Украины, ему грозит пожизненное заключение по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2025
происшествия, украина, челябинск, россия
Происшествия, Украина, Челябинск, Россия
Жителю Челябинска грозит пожизненный срок за донаты ВСУ

Жителя Челябинска задержали за переводы ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Жителя Челябинска задержали за денежные переводы вооруженным силам Украины, ему грозит пожизненное заключение по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
По данным ведомства, в декабре была выявлена и пресечена противоправная деятельность 52-летнего жителя региона.
"Сотрудниками управления... установлено, что лицо, являясь крайним сторонником проукраинской идеологии, установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что южноуралец в 2024 году осуществлял переводы денежных средств вооруженным силам Украины. Следственным органом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене.
"Указанная статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Лицо задержано, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 февраля 2026 года", – добавила собеседница агентства.
ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ФСБ сорвала теракт против военного в Ставрополе
