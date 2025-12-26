Премьер Чехии сообщил, что говорил с Трампом о войне и миграции

ПРАГА, 26 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил в пятницу премьеру Чехии Андрею Бабишу, между ними состоялся долгий разговор о войне, о миграции, о Европе, сообщил Бабиш в видеосюжете на своей странице в сети Х.

По словам Бабиша, разговор с Трампом готовился несколько дней, но премьер до последнего момента не верил, что он состоится. Неделей ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social поздравил Бабиша с назначением на пост премьера Чехии.

В своем поздравлении Бабишу президент США выразил уверенность в том, что вместе они добьются успеха, в частности, в обороне, энергетике и миграции, подобно тому, как это было во время их предыдущего пребывания на нынешних постах. "Очень приятно видеть, что Андрей Бабиш вновь назначен премьер-министром Чехии", - написал Трамп, который был президентом США с января 2017 года по январь 2021 года и вернулся в Белый дом в январе этого года. Бабиш был премьер-министром Чехии с 2017 по 2021 год.