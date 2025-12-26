https://ria.ru/20251226/chekhiya-2064985003.html
Премьер Чехии сообщил, что говорил с Трампом о войне и миграции
Премьер Чехии сообщил, что говорил с Трампом о войне и миграции - РИА Новости, 26.12.2025
Премьер Чехии сообщил, что говорил с Трампом о войне и миграции
Президент США Дональд Трамп позвонил в пятницу премьеру Чехии Андрею Бабишу, между ними состоялся долгий разговор о войне, о миграции, о Европе, сообщил Бабиш в РИА Новости, 26.12.2025
ПРАГА, 26 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил в пятницу премьеру Чехии Андрею Бабишу, между ними состоялся долгий разговор о войне, о миграции, о Европе, сообщил Бабиш в видеосюжете на своей странице в сети Х.
"Мне позвонил президент США
(Дональд Трамп
), мы с ним долго говорили о войне, о миграции, о Европе
, о V4 (Чехия
, Польша
, Словакия
и Венгрия
), о нашем с (моей женой – ред.) Моникой посещении (Белого дома – ред.) 7 марта 2019 года", - сказал Бабиш
.
По словам Бабиша, разговор с Трампом готовился несколько дней, но премьер до последнего момента не верил, что он состоится. Неделей ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social поздравил Бабиша с назначением на пост премьера Чехии.
В своем поздравлении Бабишу президент США выразил уверенность в том, что вместе они добьются успеха, в частности, в обороне, энергетике и миграции, подобно тому, как это было во время их предыдущего пребывания на нынешних постах. "Очень приятно видеть, что Андрей Бабиш вновь назначен премьер-министром Чехии", - написал Трамп, который был президентом США с января 2017 года по январь 2021 года и вернулся в Белый дом в январе этого года. Бабиш был премьер-министром Чехии с 2017 по 2021 год.