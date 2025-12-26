Несколько жителей трех украинских областей остались без света

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Часть потребителей в Одесской, Николаевской и Харьковской областях осталась без электроэнергии, сообщила в пятницу заместитель министра энергетики Украины Ольга Юхимчук.

"На утро есть обесточенные абоненты в ... Одесской, Николаевской... Харьковской областях", - сказала Юхимчук в ходе брифинга, опубликованного в Telegram-канале министерства энергетики.