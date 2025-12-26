Несколько жителей трех украинских областей остались без света

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Часть потребителей в Одесской, Николаевской и Харьковской областях осталась без электроэнергии, сообщила в пятницу заместитель министра энергетики Украины Ольга Юхимчук.
"На утро есть обесточенные абоненты в ... Одесской, Николаевской... Харьковской областях", - сказала Юхимчук в ходе брифинга, опубликованного в Telegram-канале министерства энергетики.
Без электроэнергии также остались абоненты на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Херсонской области, добавила она.
По словам Юхимчук, в пятницу меры ограничения потребления электроэнергии будут введены почти во всех регионах Украины.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00