Несколько жителей трех украинских областей остались без света - РИА Новости, 26.12.2025
12:17 26.12.2025
Несколько жителей трех украинских областей остались без света
Часть потребителей в Одесской, Николаевской и Харьковской областях осталась без электроэнергии, сообщила в пятницу заместитель министра энергетики Украины Ольга РИА Новости, 26.12.2025
в мире, украина, харьковская область, донецкая народная республика, светлана гринчук, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Светлана Гринчук, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Часть потребителей в Одесской, Николаевской и Харьковской областях осталась без электроэнергии, сообщила в пятницу заместитель министра энергетики Украины Ольга Юхимчук.
"На утро есть обесточенные абоненты в ... Одесской, Николаевской... Харьковской областях", - сказала Юхимчук в ходе брифинга, опубликованного в Telegram-канале министерства энергетики.
Без электроэнергии также остались абоненты на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Херсонской области, добавила она.
По словам Юхимчук, в пятницу меры ограничения потребления электроэнергии будут введены почти во всех регионах Украины.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
 
