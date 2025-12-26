В Брянской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mitsubishi и пассажирка данного автомобиля скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Двое несовершеннолетних пассажиров 2012 и 2014 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.