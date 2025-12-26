В Брянской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

ТУЛА, 26 дек – РИА Новости. Водитель Mitsubishi и его пассажирка погибли, два ребенка пострадали в результате лобового столкновения с грузовым автомобилем на трассе М-3 "Украина" под Брянском, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло около 14.30 на 393-м километре федеральной дороги М-3 "Украина". Водитель Mitsubishi, следуя из Брянска в направлении поселка Навля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mitsubishi и пассажирка данного автомобиля скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Двое несовершеннолетних пассажиров 2012 и 2014 годов рождения получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по факту ДТП органы УМВД России по Брянской области проводят проверку для установления причин происшествия.
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
22 декабря, 08:27