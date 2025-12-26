В Раде отреагировали на открытие на Украине памятника БПЛА

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал недавно открытый в Киевской области памятник тяжелому украинскому гексакоптеру "Баба-Яга" проявлением однодневной культурной пустоты, которую после уничтожения памятников писателям и художникам украинские власти заполоняют примитивом и милитаризмом.