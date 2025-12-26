В Раде отреагировали на открытие на Украине памятника БПЛА

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал недавно открытый в Киевской области памятник тяжелому украинскому гексакоптеру "Баба-Яга" проявлением однодневной культурной пустоты, которую после уничтожения памятников писателям и художникам украинские власти заполоняют примитивом и милитаризмом.
Ранее в городе Вишневое в Киевской области при участии представителей главного управления разведки минобороны Украины был открыт памятник беспилотнику "Баба-Яга". Скульптура изображает сказочного персонажа Бабу-Ягу, сидящую в ступе и одной рукой держащуюся за дрон.
"Сначала уничтожаются памятники художникам, писателям, историческим личностям... Затем на их место ставят пустоту, замаскированную под "новую культуру". Баба-Яга с дроном - это и есть квинтэссенция... Однодневная культурная пустота,... которую можно наполнить чем угодно: ненавистью, страхом, милитаризмом, примитивом", - написал Дмитрук в Telegram-канале.
По его мнению, речь идет о сознательном уничтожении культурной основы украинского общества.