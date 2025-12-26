Рейтинг@Mail.ru
В Раде отреагировали на открытие на Украине памятника БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 26.12.2025 (обновлено: 00:25 27.12.2025)
В Раде отреагировали на открытие на Украине памятника БПЛА
В Раде отреагировали на открытие на Украине памятника БПЛА
В Раде отреагировали на открытие на Украине памятника БПЛА

Памятник дрону "Баба Яга" под Киевом
Памятник дрону Баба Яга под Киевом
Памятник дрону "Баба Яга" под Киевом
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал недавно открытый в Киевской области памятник тяжелому украинскому гексакоптеру "Баба-Яга" проявлением однодневной культурной пустоты, которую после уничтожения памятников писателям и художникам украинские власти заполоняют примитивом и милитаризмом.
Ранее в городе Вишневое в Киевской области при участии представителей главного управления разведки минобороны Украины был открыт памятник беспилотнику "Баба-Яга". Скульптура изображает сказочного персонажа Бабу-Ягу, сидящую в ступе и одной рукой держащуюся за дрон.
"Сначала уничтожаются памятники художникам, писателям, историческим личностям... Затем на их место ставят пустоту, замаскированную под "новую культуру". Баба-Яга с дроном - это и есть квинтэссенция... Однодневная культурная пустота,... которую можно наполнить чем угодно: ненавистью, страхом, милитаризмом, примитивом", - написал Дмитрук в Telegram-канале.
По его мнению, речь идет о сознательном уничтожении культурной основы украинского общества.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
