Владельца Telegram-канала оштрафовали за видео с полетом БПЛА - РИА Новости, 26.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 26.12.2025
Владельца Telegram-канала оштрафовали за видео с полетом БПЛА
Владельца Telegram-канала оштрафовали за видео с полетом БПЛА
Суд оштрафовал владельца Telegram-канала, разместившего видео пролета военного БПЛА над территорией Рязанской области, где действует запрет на такие публикации, РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:17:00+03:00
2025-12-26T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
томская область
происшествия, рязанская область, томская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Томская область
Владельца Telegram-канала оштрафовали за видео с полетом БПЛА под Рязанью

РЯЗАНЬ, 26 дек - РИА Новости. Суд оштрафовал владельца Telegram-канала, разместившего видео пролета военного БПЛА над территорией Рязанской области, где действует запрет на такие публикации, сообщил оперштаб региона.
"Владелец Telegram-канала "Рязань.Происшествия" привлечен к административной ответственности за публикацию видеозаписей террористических атак… Мировой судья, рассмотрев материалы дела, признал виновным владельца канала в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа", - говорится в Telegram-канале опрештаба Рязанской области без уточнения размера штрафа.
Отмечается, что владелец канала является жителем Томской области, поэтому дело рассматривалось там. Установлено, что ночью 26 августа и 5 сентября Telegram-канал "разместил видео пролета военного БПЛА над территорией Рязанской области". В регионе, подчеркивает оперштаб, действует запрет на подобные публикации.
На Кубани девушку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ
5 августа, 17:08
5 августа, 17:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьТомская область
 
 
