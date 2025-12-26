Эксперт объяснил причины резкого роста производства БПЛА в России

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. России в этом году удалось резко увеличить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за счет перехода на серийный выпуск крупными производителями дронов, которые ранее делались пробными партиями, а также за счет массового привлечения к их производству мелких предприятий, заявил РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов: уже превосходит в этом компоненте Украину практически на всех участках фронта.

"Россия за последний год резко увеличила производство беспилотных летательных аппаратов и активизировала их применение на фронте. Произошедшие изменения можно объяснить серийностью их производства и массовостью привлекаемых предприятий", — сказал Федутинов.

В первую очередь рост, по его словам, зафиксирован в барражирующих боеприпасах большой размерности семейства "Герань".

"По интенсивности ударов видно, что российские военные могут задействовать до нескольких сотен таких БПЛА в сутки. Причем до десятка аппаратов может быть направлено на отдельную цель, чтобы добиться ее гарантированного уничтожения или выведения из строя. Все это свидетельствует о том, что производственные мощности компаний, ответственных за создание этих аппаратов, вышли на высокие темпы производства, исчисляемые десятками тысяч изделий в год", — сказал эксперт.

Кроме того, сохраняются высокие темпы производства барражирующих боеприпасов легкого класса. В первую очередь это касается систем линейки "Ланцет", разработанных и производимых компанией ZALA Aero

Высокое распространение получили и FPV-дроны.

"Первоначально они чаще всего создавались силами небольших коллективов, относящихся к так называемому "гаражному ОПК". Именно в этой среде нередко возникали интересные идеи, воплощение которых в жизнь позволило не просто повысить эффективность действий сухопутных войск, но и в целом значительно изменить характер боевых действий на земле. Сейчас к этим работам подключились крупные промышленные компании и государственные институты, что позволило масштабировать удачные решения", — сказал Федутинов.

Он отметил, что похожая ситуация наблюдается и среди разведывательных БПЛА в их наиболее востребованном малом классе аппаратов.