Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил причины резкого роста производства БПЛА в России - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 26.12.2025 (обновлено: 06:05 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/bpla-2064751155.html
Эксперт объяснил причины резкого роста производства БПЛА в России
Эксперт объяснил причины резкого роста производства БПЛА в России - РИА Новости, 26.12.2025
Эксперт объяснил причины резкого роста производства БПЛА в России
России в этом году удалось резко увеличить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за счет перехода на серийный выпуск крупными производителями... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T01:43:00+03:00
2025-12-26T06:05:00+03:00
технологии
россия
украина
владимир путин
zala aero
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5ac0fab8b18a11c58ae6f79bc0d.jpg
https://ria.ru/20251217/rossija-2062643287.html
https://ria.ru/20251217/belousov-2062671306.html
https://ria.ru/20251217/belousov-2062636190.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1765540995cb8c46fb44d81331218c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, украина, владимир путин, zala aero
Технологии, Россия, Украина, Владимир Путин, Zala Aero
Эксперт объяснил причины резкого роста производства БПЛА в России

РИА Новости: РФ нарастила производство БПЛА за счет массовости производителей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный FPV-дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. России в этом году удалось резко увеличить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за счет перехода на серийный выпуск крупными производителями дронов, которые ранее делались пробными партиями, а также за счет массового привлечения к их производству мелких предприятий, заявил РИА Новости ведущий в России эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия стала лидером в сфере беспилотных летательных аппаратов: уже превосходит в этом компоненте Украину практически на всех участках фронта.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Россия расширяет спектр действий БПЛА в зоне СВО, заявил Белоусов
17 декабря, 14:33
"Россия за последний год резко увеличила производство беспилотных летательных аппаратов и активизировала их применение на фронте. Произошедшие изменения можно объяснить серийностью их производства и массовостью привлекаемых предприятий", — сказал Федутинов.
В первую очередь рост, по его словам, зафиксирован в барражирующих боеприпасах большой размерности семейства "Герань".
"По интенсивности ударов видно, что российские военные могут задействовать до нескольких сотен таких БПЛА в сутки. Причем до десятка аппаратов может быть направлено на отдельную цель, чтобы добиться ее гарантированного уничтожения или выведения из строя. Все это свидетельствует о том, что производственные мощности компаний, ответственных за создание этих аппаратов, вышли на высокие темпы производства, исчисляемые десятками тысяч изделий в год", — сказал эксперт.
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал о роли средств РЭБ в защите ВС России от БПЛА
17 декабря, 15:26
Кроме того, сохраняются высокие темпы производства барражирующих боеприпасов легкого класса. В первую очередь это касается систем линейки "Ланцет", разработанных и производимых компанией ZALA Aero.
Высокое распространение получили и FPV-дроны.
"Первоначально они чаще всего создавались силами небольших коллективов, относящихся к так называемому "гаражному ОПК". Именно в этой среде нередко возникали интересные идеи, воплощение которых в жизнь позволило не просто повысить эффективность действий сухопутных войск, но и в целом значительно изменить характер боевых действий на земле. Сейчас к этим работам подключились крупные промышленные компании и государственные институты, что позволило масштабировать удачные решения", — сказал Федутинов.
Он отметил, что похожая ситуация наблюдается и среди разведывательных БПЛА в их наиболее востребованном малом классе аппаратов.
"Здесь помимо беспилотников компании ZALA, которые зачастую применяются в комплексе с ударными "Ланцетами", присутствуют ещё несколько систем, две из которых, пожалуй, имеют наибольшее распространение. Это Supercam S350 от Группы компаний "Беспилотные системы", производимый на входящем в состав концерна "Калашников" Ижевском авиационном заводе (ИАЗ)", — заключил эксперт.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Белоусов заявил о превосходстве России над Украиной по применению БПЛА
17 декабря, 14:19
 
ТехнологииРоссияУкраинаВладимир ПутинZala Aero
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала