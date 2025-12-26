Рейтинг@Mail.ru
07:40 26.12.2025
Историк назвал главный итог Нюрнбергского процесса для человечества
Историк назвал главный итог Нюрнбергского процесса для человечества
Нюрнбергский трибунал создал прецедент, став первым процессом, осудившим преступное государство, и сегодня человечество может апеллировать к этому опыту для... РИА Новости, 26.12.2025
Историк назвал главный итог Нюрнбергского процесса для человечества

Мягков: человечество может апеллировать к опыту Нюрнберга в борьбе с нацизмом

Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии
Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нюрнбергский трибунал создал прецедент, став первым процессом, осудившим преступное государство, и сегодня человечество может апеллировать к этому опыту для борьбы с нацизмом, сказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Именно из-за того, что это первый такой процесс в мире вообще за всю историю человечества - это действительно было прецедентом, и то, что сегодня мы можем во многом опираться на те решения Нюрнбергского трибунала. И (можем - ред.) сегодня говорить: да, раз нацистская партия была осуждена, которая развязала войну, то мы сегодня можем апеллировать к этой истории, к этому опыту Нюрнбергского трибунала, чтобы предупреждать мир, что не дай Бог, опять возникнет этот нацизм или неонацизм. И что будет тогда с миром? Мир может просто покатиться к катастрофе", - сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Историк рассказал, как лидеры "Большой тройки" спорили из-за Нюрнберга
