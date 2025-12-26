Историк назвал главный итог Нюрнбергского процесса для человечества

"Именно из-за того, что это первый такой процесс в мире вообще за всю историю человечества - это действительно было прецедентом, и то, что сегодня мы можем во многом опираться на те решения Нюрнбергского трибунала. И (можем - ред.) сегодня говорить: да, раз нацистская партия была осуждена, которая развязала войну, то мы сегодня можем апеллировать к этой истории, к этому опыту Нюрнбергского трибунала, чтобы предупреждать мир, что не дай Бог, опять возникнет этот нацизм или неонацизм. И что будет тогда с миром? Мир может просто покатиться к катастрофе", - сказал Мягков.