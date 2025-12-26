Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство боеприпасов - РИА Новости, 26.12.2025
01:11 26.12.2025
Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство боеприпасов
Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство боеприпасов
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости повысить план производства ракет и снарядов на 2026 год из-за перспективного спроса, передает Центральное... РИА Новости, 26.12.2025
кндр, ким чен ын
КНДР, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство боеприпасов

Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство боеприпасов из-за роста спроса

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости повысить план производства ракет и снарядов на 2026 год из-за перспективного спроса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как сообщается, Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия, где ознакомился с положением производства ракет и снарядов на IV квартал 2025 года.
"Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость повысить план производства на 2026 год… в соответствии с перспективным спросом для применения государственных ракетных и артиллерийских вооруженных сил", - говорится в публикации.
Ким Чен Ын отметил, что ведущие военно-промышленные предприятия успешно выполнили производственный план на 2025 год. Он также подписал проекты планов по модернизации предприятий ВПК, которые будут внесены на рассмотрение IX съезда Трудовой партии Кореи.
