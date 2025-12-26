https://ria.ru/20251226/boepripasy-2064749659.html
Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство боеприпасов
Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство боеприпасов - РИА Новости, 26.12.2025
Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство боеприпасов
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости повысить план производства ракет и снарядов на 2026 год из-за перспективного спроса, передает Центральное
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости повысить план производства ракет и снарядов на 2026 год из-за перспективного спроса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК
).
Как сообщается, Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия, где ознакомился с положением производства ракет и снарядов на IV квартал 2025 года.
"Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость повысить план производства на 2026 год… в соответствии с перспективным спросом для применения государственных ракетных и артиллерийских вооруженных сил", - говорится в публикации.
Ким Чен Ын отметил, что ведущие военно-промышленные предприятия успешно выполнили производственный план на 2025 год. Он также подписал проекты планов по модернизации предприятий ВПК, которые будут внесены на рассмотрение IX съезда Трудовой партии Кореи.