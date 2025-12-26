Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство боеприпасов

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости повысить план производства ракет и снарядов на 2026 год из-за перспективного спроса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи ( Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости повысить план производства ракет и снарядов на 2026 год из-за перспективного спроса, передает Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Как сообщается, Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия, где ознакомился с положением производства ракет и снарядов на IV квартал 2025 года.

"Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость повысить план производства на 2026 год… в соответствии с перспективным спросом для применения государственных ракетных и артиллерийских вооруженных сил", - говорится в публикации.