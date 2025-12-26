Россияне назвали главные блюда новогоднего стола

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бутерброды с икрой и салат "Оливье" остаются главными блюдами для россиян на Новый год, выяснило РИА Новости из совместного исследования производителя индейки "Индилайт" и бренда товаров для дома "Cozy home".

"Новогоднее меню… остается узнаваемым и почти каноничным. В числе обязательных блюд: бутерброды с красной икрой – их выбирают 78% участников опроса, салат "Оливье" – его готовят 75% опрошенных. Еще 62% включают в праздничное меню различные нарезки – мясные, сырные и овощные, а также запеченное мясо", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян.

Три четверти россиян готовят на Новый год самостоятельно, воспринимая это как часть новогодних традиций. Каждый пятый сочетает домашнюю еду с покупной, и лишь менее 2% празднуют в ресторане.