Россияне назвали главные блюда новогоднего стола

Бутерброды с икрой и салат "Оливье" остаются главными блюдами для россиян на Новый год, выяснило РИА Новости из совместного исследования производителя индейки... РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бутерброды с икрой и салат "Оливье" остаются главными блюдами для россиян на Новый год, выяснило РИА Новости из совместного исследования производителя индейки "Индилайт" и бренда товаров для дома "Cozy home".
"Новогоднее меню… остается узнаваемым и почти каноничным. В числе обязательных блюд: бутерброды с красной икрой – их выбирают 78% участников опроса, салат "Оливье" – его готовят 75% опрошенных. Еще 62% включают в праздничное меню различные нарезки – мясные, сырные и овощные, а также запеченное мясо", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,2 тысячи россиян.
Три четверти россиян готовят на Новый год самостоятельно, воспринимая это как часть новогодних традиций. Каждый пятый сочетает домашнюю еду с покупной, и лишь менее 2% празднуют в ресторане.
Именно приготовление новогодних блюд является для россиян начальной точкой для создания новогодней атмосферы - в этом признался 81% опрошенных. Еще для двух третей респондентов важным элементом праздника является украшение дома.