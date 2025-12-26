Рейтинг@Mail.ru
14:59 26.12.2025 (обновлено: 15:04 26.12.2025)
МИД заявил о расширении географии безвизовых поездок россиян в этом году
МИД заявил о расширении географии безвизовых поездок россиян в этом году
россия, китай, оман
Россия, Китай, Оман
МИД заявил о расширении географии безвизовых поездок россиян в этом году

© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В 2025 году для граждан РФ была расширена география безвизовых поездок, среди новых стран КНР, Оман, Иордания, Мьянма и Саудовская Аравия, сообщили в российском МИД в рамках подведения внешнеполитических итогов года.
"Расширена география безвизовых поездок российских граждан. Помимо упомянутой выше отмены виз для взаимных поездок граждан России и Китая вступили в силу межправительственные соглашения о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных загранпаспортов с Оманом и Иорданией, подписано аналогичное соглашение с Мьянмой, а также соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов с Саудовской Аравией", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.
РоссияКитайОман
 
 
