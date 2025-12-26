https://ria.ru/20251226/bezviz-2064899719.html
МИД заявил о расширении географии безвизовых поездок россиян в этом году
МИД заявил о расширении географии безвизовых поездок россиян в этом году - РИА Новости, 26.12.2025
МИД заявил о расширении географии безвизовых поездок россиян в этом году
В 2025 году для граждан РФ была расширена география безвизовых поездок, среди новых стран КНР, Оман, Иордания, Мьянма и Саудовская Аравия, сообщили в российском РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:59:00+03:00
2025-12-26T14:59:00+03:00
2025-12-26T15:04:00+03:00
россия
китай
оман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/75/927967507_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_91c776505ea2685a564d00399ab8e80b.jpg
https://ria.ru/20251225/indiya-2064560529.html
россия
китай
оман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/75/927967507_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_97d053f5833d176d623650369ae217ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, оман
МИД заявил о расширении географии безвизовых поездок россиян в этом году
В 2025 г безвиз для россиян ввели КНР, Оман, Иордания, Мьянма, Саудовская Аравия