Беженка из Красноармейска рассказала о тяжелых условиях эвакуации из города

ДОНЕЦК, 26 дек — РИА Новости. Беженка из Красноармейска Елена Мельченко рассказала РИА Новости о тяжелых условиях, в которых проходила эвакуация мирных жителей из города на фоне интенсивных боевых действий.

"Мы вынесли сумки, стоим с хлопцами — и тут начинается артиллерия. Прямо в городе начинает ложиться. Очень страшно было. Мы забежали в кафешку рядом, спрятались внутри, переждали", — вспоминает Елена.

После короткой передышки российские бойцы передали, что машина подъехать не может и нужно идти еще дальше — к гаражам.

"Путь там минут 5–7, но шли мы 15–20. Кругом окна выбитые, стекло под ногами, деревья на дороге. Всё приходится обходить, а с сумками быстро не побежишь", — рассказала она.

Далее колонну снова попросили двигаться к окраине города, где стоял другой транспорт. Дорога для людей превращалась в испытание.

"Ребёнок устал, хлопцы забрали рюкзак, один из них под руку её подхватил. Муж шёл с огромным рюкзаком и сказал: "Ещё бы метров сто — я бы упал". Нам сказали ускориться, потому что машина уже подъехала", — говорит беженка.

К эвакуируемым прибыла лёгкая открытая машина — багги. "Мы быстро загрузились, погрузили все чемоданы. Машина была полностью открытая, но главное, что она вывезла нас оттуда", — добавила Елена.