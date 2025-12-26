https://ria.ru/20251226/bespilotniki-2064763519.html
ПВО за ночь сбила 77 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 77 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.12.2025
ПВО за ночь сбила 77 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 77 дронов ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T07:20:00+03:00
2025-12-26T07:20:00+03:00
2025-12-26T08:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волгоградская область
ростовская область
республика крым
калужская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_737da915bf20ef379073bf50a4610196.jpg
https://ria.ru/20251226/syrskiy-2064691202.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
волгоградская область
ростовская область
республика крым
калужская область
воронежская область
белгородская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1684e1b650d767a2b7a0c200d9437cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, волгоградская область, ростовская область, республика крым, калужская область, вооруженные силы украины, воронежская область, белгородская область, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волгоградская область, Ростовская область, Республика Крым, Калужская область, Вооруженные силы Украины, Воронежская область, Белгородская область, Московская область (Подмосковье)
ПВО за ночь сбила 77 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 77 дронов ВСУ над регионами РФ