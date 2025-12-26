Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 77 украинских беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 26.12.2025 (обновлено: 08:14 26.12.2025)
ПВО за ночь сбила 77 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 77 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.12.2025
ПВО за ночь сбила 77 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 77 дронов ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.12.2025
ПВО за ночь сбила 77 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 77 дронов ВСУ над регионами РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Панцирь"
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Панцирь". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 77 дронов ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
"Жалеть никого не будут". Сырский нашел решение проблем на фронте
Так, в Волгоградской области поразили 34 БПЛА, в Ростовской — 23, в Калужской и Крыму — по пять.
Три беспилотника сбили над территорией Московского региона, в том числе один, летевший в сторону столицы, еще три — над акваторией Черного моря, два — в Белгородской области, по одному — в Воронежской и над акваторией Азовского моря.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
