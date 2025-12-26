https://ria.ru/20251226/belorussiya-2064906044.html
В Белоруссию прибыла партия истребителей Су-30СМ2
В Белоруссию прибыла очередная партия истребителей Су-30СМ2, сообщила пресс-служба минобороны страны. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:17:00+03:00
