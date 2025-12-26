Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссию прибыла партия истребителей Су-30СМ2 - РИА Новости, 26.12.2025
15:17 26.12.2025
В Белоруссию прибыла партия истребителей Су-30СМ2
В Белоруссию прибыла очередная партия истребителей Су-30СМ2, сообщила пресс-служба минобороны страны. РИА Новости, 26.12.2025
белоруссия, в мире
В Белоруссию прибыла партия истребителей Су-30СМ2

В Белоруссию прибыла очередная партия истребителей Су-30СМ2

МИНСК, 26 - РИА Новости. В Белоруссию прибыла очередная партия истребителей Су-30СМ2, сообщила пресс-служба минобороны страны.
"На один из белорусских аэродромов прибыла очередная партия истребителей Су-30СМ2", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Это не блеф". Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к войне
